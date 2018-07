El cantautor cubano Julio Fowler canta a la "aventura de la inmigración" en su disco 'Buscando mi lugar'

Actualizado 26/01/2007 13:10:16 CET

El cantautor cubano Julio Fowler presentará mañana a las 19.00 horas la Fnac-San Agustín de Valencia su disco 'Buscando mi lugar', inspirado en su experiencia personal desde que en 1998 aterrizó en España "a la búsqueda de un espacio para su música y dispuesto a vivir la aventura del inmigrante", en palabras del propio autor.

Julio Fowler debutó en 2003 con 'Dale mambo' pero el resultado no logró reflejar sus inquietudes musicales y personales y, por eso, cuando comenzó a trabajar en 'Buscando mi lugar', editado por la Factoría Autor, quiso implicarse en todos los detalles del álbum, desde la composición al diseño de la cubierta y el libreto, pasando por la dirección musical del proyecto, según informaron hoy fuentes de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

Fue una "apuesta personal para intentar abrirle camino, como se merecía, a toda la música que llevaba dentro, y se puede decir que este disco tiene mucho de mí", apuntó Fowler.

Agregó que, por ejemplo, el título del álbum, es "toda una declaración de principios para quien concibe su propia vida como una búsqueda constante de la belleza, del amor". "La aventura humana es buscar tu lugar en el mundo y yo, aunque sigo buscando, sé al menos dónde resido: en la amistad, en la ternura, en el amor", añadió.

'Buscando mi lugar' es, por otra parte, un trabajo de fusión musical en el que están bien presentes todas las referencias del cantautor cubano. "Aquí se encuentran todas las influencias que me han alimentado y que me han convertido en el trovador que soy, como el jazz, pop y algo de rock, pero lo fundamental, la esencia de mi música, procede de Cuba", aseguró el intérprete, que apuntó que "especialmente, me ha marcado el filin y el movimiento de la Nueva Trova Cubana aunque siempre estoy actualizándome".

El disco se registró entre Miami y Madrid, y ha contado con colaboraciones de lujo como la de Amaury Gutiérrez, Garrett Wall o Nilo Mc.