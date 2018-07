La Cubana celebra en Valencia 25 años de carrera "artesanal" con el espectáculo 'Cómeme el coco negro'

Actualizado 04/06/2007 15:09:48 CET

VALENCIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía catalana La Cubana pondrá en escena desde mañana y hasta el 24 de junio en el Teatro Olympia de Valencia el espectáculo 'Cómeme el coco negro', una "homenaje sincero" a la magia y el humor de la revista y el teatro ambulante que vuelve a los escenarios dos décadas después de su estreno para conmemorar el 25 aniversario de la veterana formación. El grupo ha querido resucitar este montaje, "uno de los más emblemáticos" de su trayectoria, para festejar un cuarto de siglo de trabajo "artesanal" en el que el público "siempre ha sido el protagonista, nuestro motivo de inspiración", según señaló hoy el director y fundador de la formación, Jordi Milán.

Con esta reposición, 'Cómeme el coco negro' vuelve a los escenarios valencianos desde que en las Fallas de 1991 llenara el aforo del Teatro Principal de Valencia. La capital del Turia es una ciudad importante para la historia de La Cubana, incidió Milán en una entrevista concedida a Europa Press, ya que "aquí fue uno de los primeros lugares donde nos contrataron, convirtiendo una experiencia de teatro de aficionados en una compañía profesional", relató.

'Cómeme el coco negro' es un montaje "divertido y sorpresivo" en en el que se tributa un sentido recuerdo al género de la revista, hoy casi extinguido y que resucita "la alegría, el descaro y la marcha" del music-hall. El director recordó que cuando se estrenó la pieza en 1989 existía por ejemplo "El Molí en Barcelona y gente como Juanito Navarro, Norma Duval o Lina Morgan estaban trabajando en este género, pero ahora ha sido absorbido".

Asimismo, la pieza recuerda la importante labor de las compañías de teatro ambulante, "que es, al fin y al cabo, lo que nosotros somos, porque llevamos por todos los pueblos historias de la vida cotidiana", comentó el responsable de la compañía. "El teatro --prosiguió-- es un arte efímero que no se dirige sólo a un público de grandes ciudades, sino de todos los lugares", aseveró.

A pesar de que la obra cumple ya 18 años, su humor "continúa absolutamente vigente y el público se ríe tanto o más que en los años 80, algo de los que me siento satisfecho". A pesar del éxito que ha acompañado a la formación durante su carrera, en La Cubana "no nos consideramos un clásico" y aún son conscientes de que el espectador "puede que un día desconecte", advirtió.

Por ello, la agrupación no se plantea lo que va a pasar en los próximos años porque su filosofía es "hacer cosas que nos diviertan a nosotros y no buscar fórmulas para el publico porque no suele funcionar y corres el peligro de pifiarla", dijo el director.

LABOR DE "BORDADORA"

Agregó que, de momento, La Cubana tampoco se ha decantado por desdoblar la compañía, como hacen otras formaciones de gran éxito, porque "el nuestro es un teatro artesanal, un trabajo de bordadora", explicó.

Las actuaciones del Teatro Olympia --en las que participan 11 actores, sólo tres artistas se mantienen del reparto original-- se enmarcan en la gira que La Cubana está realizando por toda España para celebrar su 25 aniversario.

'Cómeme el coco, negro' se estrenó el año 1989 en el Mercado de las Flores de Barcelona y se representó por última vez en el teatro Mella de La Habana (Cuba) en 1991, con un total de 542 funciones y 351.000 espectadores. La gira española arrancó el pasado mes de abril en Castellón y después de su parada en Valencia recorrerá el resto de España.