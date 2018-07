Cuerda dice que le "sorprende" Ciudad de la Luz porque las productoras de EEUU buscan países más baratos

Actualizado 26/01/2007 16:35:23 CET

VALENCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El productor y director de cine José Luis Cuerda comentó hoy, sobre el complejo de la Ciudad de la Luz de Alicante, que le "sorprende ese estudio", ya que son las grandes productoras americanas las que "podrían aprovecharlo al cien por cien" pero debido a sus "problemas económicos" están buscando rodar en países con mano de obra "más barata" que España. Por esta razón, opinó que tienen "más porvenir países como Túnez, con el mismo clima que aquí" pero con sueldos más bajos.

El realizador, que hizo estas declaraciones durante la presentación del VI Encuentro Verema que se celebra en la capital valenciana, comentó, preguntado por los estudios de la Ciudad de la Luz, que, aunque no los conoce personalmente, "tengo muy buenas referencias de cómo son las instalaciones", aunque matizó que "alguna cosa me ha sorprendido negativamente, como que no hay un parrillero para iluminar". "Pero son cosas técnicas que con el tiempo se arreglarán seguro", agregó.

Cuerda dijo que estos grandes estudios son algo que "yo no hubiese hecho nunca" porque "en todo caso los podrían aprovechar al cien por cien grandes productoras americanas" pero que "se encuentran con un problema económico ahora, y es que el cine americano que sale a rodar fuera actualmente quiere países de misión, es decir, quiere países donde la mano de obra sea muy barata y eso ya no ocurre en España por suerte", explicó.

Por tanto, "creo que en ese sentido tienen más porvenir países como Túnez, por ejemplo, donde hay el mismo clima que aquí y es muy fácil rodar exteriores". Además, "hoy por hoy, y espero que dure poco, siguen siendo países con mano de obra más barata", manifestó.

Preguntado también por la intención de Ciudad de la Luz y el Ayuntamiento de Alicante para crear un festival en esta ciudad, Cuerda dijo que "festivales hay ya muchos y lo que hace falta es materia prima que haga que lo que se vea en esos festivales valga la pena".

Sobre sus proyectos futuros, avanzó que rodará este verano una película en Galicia para la que ha terminado ya el guión. Se trata de una adaptación de una novela llamada 'Los girasoles ciegos', "una obra que escribió un amigo mío que murió hace un par de años y que rodaré en Galicia", apuntó. La filmación se realizará en esa comunidad autónoma porque "en Madrid es imposible rodar películas de los años 40 porque no queda ni un rincón donde tú puedas poner la cámara para que funcione como en los años 40", consideró.