Josep Maria Pou exalta el placer de la cultura en el Principal de Valencia con la obra 'Los chicos de Historia'

Actualizado 27/01/2010 15:39:37 CET

VALENCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Principal de Valencia pondrá en escena, desde mañana y hasta el próximo 31 de enero, 'Los chicos de Historia', un espectáculo dirigido y protagonizado por Josep Maria Pou en el que, a partir de un premiado texto del dramaturgo inglés Alan Bennett, se propone al espectador participar de una "exaltación del placer que produce la cultura".

El montaje --que fue presentado hoy en rueda de prensa por el propio artista, acompañado por la directora general de Teatres de la Generalitat, Inmaculada Gil-Lázaro-- permite además ver por primera vez en España una obra de Bennet, que, a pesar de estar considerado uno de los grandes autores británicos, no había sido representado, tal vez por los amplios repartos y exigencias de escenografía que exigen sus "imaginativas" producciones. De hecho, esta obra, 'The History Boys', se ha convertido en el montaje no musical más galardonado de la historia del teatro inglés.

Josep Maria Pou explicó que eligió este texto para inaugurar el remodelado Teatro Goya de Barcelona tras asumir la dirección de la sala porque es una "obra ideal, puesto que celebra la cultura y trata la formación del ser humano". "Toda una declaración de principios", resaltó. En la ciudad condal 'Los chicos de Historia' mantuvo una ocupación media del 98 por ciento del teatro durante seis meses y lo mismo está pasando en su gira por España, añadió.

Para el artista, el secreto del éxito del espectáculo radica en la combinación de un texto brillante "que hace que el público se siente inteligente" y el acierto del reparto. Pou, junto a Josep Minguell, Maife Gil y Jordi Andújar, aportan experiencia al elenco artístico, que cuenta también con ocho jóvenes actores catalanes --la gran mayoría de ellos debuta en un trabajo profesional-- que demuestran que "mientras exista gente así esta profesión no morirá nunca".

Durante dos meses Pou estuvo realizando audiciones a más de 60 aspirantes para elegir a los intérpretes que dan vida a un grupo de alumnos de expediente impecable que han de preparar un examen para poder acceder a Oxford y Cambridge, las universidades más prestigiosas de Reino Unido.

Como tutor tienen a Héctor --encarnado por Pou--, un profesor ácrata que prefiere formar seres humanos y no sólo triunfadores. Como contrapunto, aparece un joven docente, que entiende que su compromiso como maestro se limita a conseguir que los estudiantes superen las pruebas, lo que provoca un conflicto cuyas primeras víctimas serán los propios alumnos.

En el proceso de preparación de la obra dse reprodujo entre Pou y los actores noveles el esquema de maestro-discípulo pero al final "ha sido al revés". "Yo he absorbido más de ellos que ellos de mí, porque desprenden una energía que me pone el listón muy alto", admitió.

Partiendo de este planteamiento, Alan Bennett se adentra, siempre desde la inteligencia y el humor, en ese "irresoluto y espinoso" tema que es la educación y que se ha convertido en un problema universal. Además, la obra desarrolla otras subtramas que abordan las relaciones de amistad e, incluso, amorosas que entablan los jóvenes y la vinculación, a veces discutible, del profesor con los alumnos.

Josep Maria Pou declaró que comparte con su personaje el convencimiento de que un profesor debe "seducir a sus alumnos para convencerles de que lo mejor que pueden hacer es estudiar" y, en ocasiones, los programas de estudio son "demasiados rígidos". "Héctor es el maestro que todo el mundo querría tener y que algunos tienen la suerte de encontrarse, como yo mismo, que estudié en la Escuela de Arte Dramático con Manuel Dicenta", comentó.

"PRIVILEGIADO"

El actor confesó sentirse "un privilegiado", porque trabaja en las funciones que le gustan. En este sentido, aseguró que 'Los chicos de Historia" le "sacudió y conmovió" desde la primera vez que la vio.

Por último, Josep Maria Pou consideró que esta obra desmiente la "excusa" que utilizan algunos empresarios y productores de que la gente que va al teatro sólo quiere ver cosas fáciles". "Este es un espectáculo inteligentísimo, que celebra la cultura, y el público abarrota las salas para verlo", apostilló.