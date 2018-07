Cultura.- El Palau de la Música de Valencia inicia el viernes la renovación de abonos para la temporada de Otoño

Actualizado 22/09/2012 19:50:49 CET

El Palau de la Música de Valencia inicia el periodo de renovación de los abonos para la temporada de Otoño 2012, así como el Abono Anual 2012-2013. Esta renovación será el viernes, sábado y domingo de la próxima semana, mientras que los días 3 y 4 de octubre se podrán adquirir nuevos abonos, según ha informado el centro en un comunicado.

El precio del Abono de Otoño es de 209 euros para anfiteatro y butaca, 156 euros para tribunas y 105 euros para fondos, y supone un 15 por ciento de ahorro para el ciudadano.

El Abono Anual tiene un ahorro para el abonado de un 20 por ciento y las fechas para su adquisición son las mismas que las mencionadas anteriormente. Cuenta con 40 conciertos, uno más que la temporada pasada y los precios de los abonos bajan respecto a aquella. De esta manera, el precio es de 900 euros para anfiteatro y butaca, 675 euros para tribunas, y 450 euros? para fondos.

Finalmente, la venta de localidades sueltas para los conciertos de Abono de Otoño comenzará el 10 de octubre, con el reparto de números a partir de las 8.30 horas en las taquillas, media hora más tarde se procederá la venta, y a partir de las 10.00 horas, se podrán también adquirir por venta telefónica y en entradas.com.

Otoño 2012 comenzará con el recital de la soprano internacional Isabel Rey, que celebrará sus '25 años con encanto', en una temporada en la que asimismo se podrán escuchar dos obras maestras barrocas: 'The Fairy Queen' de Henry Purcell, por The New London Consort y Philip Pickett, y el tradicional 'El Mesías' de Haendel, con el Ensemble Matheus y Jean-Christophe Spinosi.

La Orquesta de Valencia estrenará en España el 'Concierto para dos timbaleros' de Philip Glass, y contará con grandes voces como Waltraud Meier, Angelika Kirschlager y Natalie Stutzmann, el virtuosismo del violinista Benjamin Schmid, y la dirección de su titular Yaron Traub, junto con batutas invitadas como la propia Natalie Stutzmann, Antoni-Ros Marbá y Carlos Miguel Prieto.

Respecto al Abono Anual, además de los músicos y formaciones citadas, el melómano valenciano podrá disfrutar de cantantes y solistas como la mezzosoprano Cecilia Bartoli o el pianista Grigorij Sokolov, orquestas internacionales como son dos de las formaciones rusas más importantes del momento: la Orquesta de San Petersburgo con Yuri Temirkanov, y la Orquesta Nacional Rusa con Mikhail Pletnev y el violinista Vadim Repin, así como Vladimir Ashkenazy al frente de la European Union Youth Orchestra.

FORMACIONES DE INSTRUMENTOS ANTIGUOS

Asimismo, no faltarán formaciones especializadas en instrumentos antiguos como King's Consort, con 'La Pasión según san Mateo' de Bach, Il Complesso Barocco e Il Giardino Armonico con Giovanni Antonini.

Otros solistas son la cantaora Estrella Morente con 'El amor brujo' de Manuel de Falla, los pianistas Rudolf Buchbinder, Lars Vogt y Tzimon Barto, violinistas como Florian Zwiauer, Sergei Kachatryan o Baiba Skride, violas como Roberto Díaz y Vera Reigersberg, y violonchelistas como Sol Gabetta o Truls Mork. Como directores internacionales invitados con la Orquesta de Valencia, figuran Rafael Frühbeck de Burgos, Walter Weller, Robert King, Michel Plasson o Hartmut Haenchen.