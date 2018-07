La Sala Moratín continuará funcionando durante el cierre del Rialto y se trasladará a un espacio alternativo

Actualizado 28/02/2007 18:59:34 CET

VALENCIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria autonómica de Cultura, Concha Gómez, aseguró hoy que la Sala Moratín, dedicada a la exhibición teatral, no cesará su actividad durante la rehabilitación del edificio Rialto, que a partir del próximo mes de julio cerrará sus puertas al público para llevar a cabo la ampliación de las instalaciones del Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay (IVAC)-La Filmoteca.

Gómez explicó que tanto la Sala Juan Piqueras como la Moratín proseguirán sus actividades durante los meses que dure la obra en ubicaciones alternativas, pero mientras en el primer caso será de un modo provisional, en el caso de la sala teatral "se está pensando en un espacio continuado de actividad" cuya programación teatral "se consolidaría", reveló.

La responsable de política cultural comentó a Europa Press que "estamos haciendo gestiones para que la Moratín no se pierda aunque el edificio Rialto esté cerrado". Agregó que "todas las actividades que se hacen en la Sala Moratín se harán en otro lugar, por lo que no se va a perder la actividad, sino adecuar el edificio", recalcó. Aclaró que "se están buscando espacios tanto para La Filmoteca como para la Moratín, pero lo que no se puede hacer es un cese de actividad". En ambos casos, el proceso de búsqueda "está muy avanzado para que las actividades continúen de manera normal y se puedan realizar las obras".

Gómez manifestó que los arquitectos responsables de la actuación han previsto un plazo de 14 meses a partir del próximo julio, aunque "cuando se trabaja en un edificio que no es de nueva planta se trata siempre de estimaciones", matizó.

La secretaria autonómica llamó la atención sobre la "importancia" de la rehabilitación, que incluirá, entre otras actuaciones, "la restauración de fachadas, el cambio de acceso a la caja del escenario, la eliminación de los pescantes de las fachadas que recaen a la calle Moratín, el cambio el aire acondicionado, la ampliación del aforo de la Sala Piqueras por medio de la unión de la Moratín y en la sala de ensayos", detalló.

El presupuesto previsto para llevar adelante la remodelación es de 1,5 millones, a los que hay que sumar la dotación del material técnico, que supone 600.000 euros.

Finalmente, Concha Gómez manifestó que para la ampliación de La Filmoteca "se han barajado muchas soluciones" pero opinó que la rehabilitación de su actual sede es "la solución de rentabilidad de los espacios más adecuada".