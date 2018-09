El trompetista Avishai Cohen aúna tradición e improvisación acrobática este sábado en Jimmy Glass

Actualizado 02/05/2013 20:37:52 CET

VALENCIA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El trompetista Avishai Cohen mostrará este sábado en Jimmy Glass su característico lenguaje, que "contiene la esencia de la tradición" e incluye una improvisación "extremadamente limpia y acrobática", en un concierto a las 21.30 horas en el que le acompañarán el contrabajista Omer Avital y el batería Iago Fernández.

Según informa la organización, se trata de la tercera actuación en Valencia del Ciclo de Jazz 1906, que acerca figuras jazzísticas nacionales e internacionales a salas especializadas de toda España.

Avishai Cohen, que obtuvo el año pasado el premio al mejor trompetista que concede la revista Downbeat, debutará el sábado en Jimmy Glass con su último proyecto, Triveni, que le ha reportado "una grandísima proyección internacional", apuntan las mismas fuentes.

Su estilo constituye una "caja de sorpresas" que esconde "el vibrato y la picardía del dixieland, la lírica y sofisticación del cool o la cortante y transgresora sonoridad de los efectos de distorsión" pero, "sobre todo --subrayan--, impresiona su improvisación bop, extremadamente limpia y acrobática".

Cohen creció en el terreno de la improvisación al transcribir sus discos favoritos, con Miles Davis y Louis Amstrong como modelos de un adolescente que ya recorría el mundo con la Orquesta Filarmónica de Jóvenes Israelíes.

Una beca le permitió obtener una sólida formación académica en Berklee y, posteriormente, adquirió un importante bagaje en el famoso club neoyorquino Small's, junto a Omer Avital y Jason Lindner, que le llevó a desarrollar su "sorprendente" lenguaje musical.

Dave Douglas y Enrico Rava formaron con él 'Tea for 3', en el que tres generaciones de trompetistas se unen en "un trío de ensueño".

Además, Cohen es miembro destacado del San Francisco Jazz Collective, un octeto de estrellas que constituye "la élite del jazz contemporáneo" y del que son o han sido miembros, desde su fundación en 2004, músicos como Joshua Redman, Bobby Hutcherson, Nicholas Payton, Dave Douglas, Joe Lovano, Mark Turner, Miguel Zenón, Eric Harland o Matt Penman.

Al Jimmy Glass, llega acompañado del contrabajista israelí Omer Avital, definido por Los Angeles Times como "un pionero en la combinación del jazz e innumerables elementos de músicas del mundo" y del que The New York Times escribió que produce, junto a su grupo, "una de las músicas más originales que se escuchan en Nueva York".

Avital tiene nueve discos como líder, 15 como colíder y una veintena como colaborador. Entre otros trabajos, ha grabado y realizado giras con Winton Marsalis, Kenny Garret, Joshua Redman, Brad Mehldau, Roy Haynes, Mark Turner, Jonathan Blake, Myron Walden o Aaron Goldberg, con quien tiene junto a Marc Miralta el OAM Trio.

Entre sus múltiples proyectos destacan el Omer Avital Quintet / Ensemble, Yes! Trio, Yemen Blues, el increíble Third World Love que codirige Avishai Cohen, con quien mantiene una sólida relación desde principios de los noventa, o su último trabajo, Band of The East.

En su gira europea, completa 'Triveni' el batería gallego Iago Fernández, que "está alcanzando gran reconocimiento internacional".