Cultura.- El VEO dedica un apartado a la manipulación artesanal en directo

La edición de 2011 del Festival València Escena Oberta (VEO), que se celebraá del 16 al 27 de febrero, reservará un apartado a la manipulación artesanal en directo con tres propuestas que transitan entre el bricolaje y la filosofía del "háztelo tú mismo", ha avanzado la organización en un comunicado.

Si por algo se distingue la artesanía del trabajo en serie es por el carácter único que imprime a cada uno de sus objetos. Este principio llevado a la escena contemporánea de las artes escénicas se traduce en espectáculos cuyas representaciones son siempre distintas entre sí. El Festival València Escena Oberta, organizado por el Ayuntamiento de Valencia a través de la Fundación VEO, consta de tres piezas que gozan de esta singularidad.

Así, los creadores Macarena Recuerda y Jordi Gali y la compañía Le LaRio aportan a VEO 2011 una mirada a los entresijos de las artes escénicas. Sus obras son manufacturadas en directo, frente a los ojos del espectador, en una apuesta por la creatividad a partir de elementos frágiles como papel, alambre y cuerdas. Todas comparten el interés por la reutilización de materiales, la técnica meticulosa y el mimo en la puesta en escena.

"En la escena contemporánea del trabajo con objetos se mantiene hoy día una corriente artesanal, alejada de la sofisticación de los circuitos y ordenadores, que reclama una mirada hacia el trabajo manual en directo a través de la poética y el juego", expone la directora artística, Mariví Martín.

Macarena Recuerda se sirve de instantáneas para That's the story of my life. Su propuesta, que toma el título de una canción de The Velvet Underground, es una biografía a partir de imágenes pictóricas, fotográficas y cinematográficas. "Todos los paisajes son recreaciones, todas las situaciones son escenificaciones y todos los personajes los interpreto yo", adelanta la artista. El resultado es una película de animación en directo que traza un retrato ficticio de la vida de la madre de Macarena sirviéndose de instalaciones visuales y de un juguete de los albores del séptimo arte, el zoótropo.

La compañía francesa Le LaRio transfiere humanidad a un mundo donde prima la rotación de piñones, bielas y ruedas. La formación dirigida por el músico, compositor y artista conceptual galo Antoine Birot, crea en directo un universo onírico regido por las leyes de la mecánica. El resultado es una propuesta sencilla, pero delicada y sutil construida por un manipulador a la vista de la audiencia. Entre la performance y la instalación teatral, La Prophétie des Mécas, cuenta la historia de amor de una figurita de alambre que parte en busca de una pequeña bailarina.

Jordi Gali también recurre a la creación en directo en su solo Ciel. La performance consiste en la construcción de una torre alta y frágil realizada con troncos y 200 metros de cuerda. Esta pieza de apariencia simple y ejecución compleja invita a observar el juego que se desarrolla en las alturas.

Su montaje conjuga la poética y la precisión. "Dado que los objetos parecen naturalmente estáticos y el cuerpo aparece como una entidad dinámica, decidí unir ambos, y su evolución temporal produjo una especie de danza instalación", argumenta el creador catalán.