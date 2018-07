Desalojan a un concejal de Peñíscola de los jardines del Castillo tras entrar de madrugada

Publicado 12/07/2018 19:08:18 CET

CASTELLÓN, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local y el guarda de seguridad del Castillo del Papa Luna de Peñíscola (Castellón) desalojaron en la madrugada del domingo al lunes a un grupo de jóvenes que habían accedido sin permiso a los jardines del monumento, entre los que se encontraba Víctor Blasco, concejal del grupo municipal de La Roca.

Al parecer, los jóvenes saltaron la valla para acceder al recinto.

El propio Blasco ha confirmado el incidente y ha asegurado que entraron de noche "a ver los jardines" y les sacó el guarda de seguridad y la Policía.

Según ha señalado el edil, "no pasa nada". "No me avergüenza haber entrado de noche en los jardines de Peñíscola", ha aseverado.

El Castillo del Papa Luna de Peñíscola es un monumento histórico nacional y en la actualidad está gestionado por la Diputación de Castellón.