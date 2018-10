De Dickens a Obama, las citas de Puig en su discurso sobre la "transformación" de la sociedad

Publicado 11/09/2018 16:22:48 CET

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El escritor inglés Charles Dickens, el sociólogo y filósofo polaco Zygmunt Bauman, el político del PSC asesinado por ETA Ernest Lluch, la filósofa y ensayista española María Zambrano o el expresidente de EEUU Barack Obama han sido algunas de las personalidades citadas por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en su intervención sobre la "transformación" de la sociedad durante el debate sobre el Estado de la Comunitat.

Concretamente, en su discurso, ha citado a BaumAn en un momento en el que abordaba la cooperación europea para destacar que "desde los mejores valores de Europa, es donde la Comunitat quiere situarse". "Los valores que como recuerda Bauman son: racionalidad, justicia democracia y autonomía", ha señalado.

Sobre la amenaza del nuevo populismo conservador y las reacciones extremistas y antidemocráticas, a las que se ha referido en otro momento de su intervención, ha apelado a un "optimismo crítico" del que se ha declarado afín porque es consciente de que "queda mucho por hacer, pero sabedor de que tenemos la determinación, las convicciones y la capacidad".

"El mundo se puede cambiar con conocimiento, acción y pasión como dice la científica valenciana Pilar Mateo", ha apuntado para remarcar que desde esa posición es desde la cual quiere plantear su propuesta para la Comunitat.

Además, ha advertido de que "tristemente" este nuevo populismo conservador ya está presente en discursos de la política española y valenciana porque el problema, a su juicio, "ya no es tanto la existencia del extremismo, sino que ideologías reputadas legitimen, acepten e incorporen estos postulados". Para explicar este problema, ha recordado al filósofo Tzvetan Todorov quien indicó que "una ideología prestigiosa puede servir de camuflaje".

No obstante y parafraseando el principio de 'Historia de dos ciudades', de Charles Dickens: "Nos encontramos en el mejor de los tiempos, nos encontramos en el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura; la época de las creencias y de la incredulidad; la era de la luz y las tinieblas".

Ernest Lluch ha aparecido en el debate cuando el presidente de la Generalitat ha defendido el primer eje para el desarrollo de la sociedad como es la necesidad de conseguir un mejor trabajo en la nueva economía.

"Porque aunque no puedo más que compartir las palabras de Ernest Lluch cuando dijo que la mayor desigualdad es no tener trabajo, creo que a esa reflexión tiene que añadirse que no vale ya cualquier trabajo", ha agregado.

Tras anunciar la inversión para que la Universidad Jaume I licite la construcción de la segunda fase de la facultad de Ciencias de la Salud, ha hecho suyas las palabras de la investigadora en informática Nuria Oliver, quien apuntó: "No hay que tener miedo a la inteligencia artificial. No es una cosa del futuro. Ya hoy vivimos envueltos de inteligencia artificial y esa inteligencia artificial tiene una relación estrecha con la humanidad"

En otro momento en el que se refería a la democracia ha mencionado María Zambrano, quien apuntó que "hay que defenderla sola, por ella misma, porque es la única manera de poner las cosas en su lugar".

Asimismo y cuando ha abordado la violencia machista ha hecho alusión a la reflexión de Soledad Gallego-Díaz quien dijo que "para combatir el antisemismo no hace falta ser juez, como tampoco para luchar contra el racismo no hace falta ser negro", mientras que en la parte de su intervención que ha hecho hincapié en que la "nueva cara de la justicia" debe incluir la reparación, el derecho a la verdad y la preservación de la memoria ha recordado a Hannah Arendt, quien manifestó: "En la medida en qué realmente pueda llegarse a superar el pasado, esa superación consistirá en narrar lo que sucedió".

Finalmente, en su conclusión sobre el camino a recorrer ha citado a Obama, uno de los políticos que, a su juicio, "mejor ha ejemplificado la esperanza". "El futuro nos reserva una cosa mejor, siempre que tengamos el valor de seguir intentándolo, de seguir trabajando, de seguir luchando", dijo el expresidente de EEUU.