El empresario que desveló la trama de Terra Mítica al PSPV niega fraude

Actualizado 27/04/2015 17:14:25 CET

Moreno Carpio reconoce haber tenido a su cargo a trabajadores sin papeles y haber firmado contratos sin leerlos

VALENCIA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El empresario Antonio Moreno Carpio, que reveló la supuesta trama de Terra Mítica al PSPV, ha negado que durante la construcción del parque temático de Benidorm (Alicante) se hincharan facturas, se repartieran comisiones o se hiciera algún tipo de fraude a Hacienda. "Los trabajos se hicieron y se cobraron por ello", ha insistido, al tiempo que ha subrayado que las grabaciones en las que sí reconocía irregularidades --con miembros socialistas-- "están manipuladas".

Moreno Carpio se ha pronunciado así, en calidad de acusado, en el juicio de Terra Mítica, un caso en el que se ha investigado un fraude de 4,4 millones de euros en la construcción del parque. La mayor pena que solicita la fiscal de entre los 35 imputados en este procedimiento es precisamente para Moreno Carpio, para quien reclama 53 años y cuatro meses de prisión.

Durante la sesión de este lunes, la Sala ha reproducido algunas conversaciones entre este empresario y algunos miembros del PSPV en las que se ponía de manifiesto el supuesto cobro de comisiones ilegales en las obras del parque y se aludía al expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana.

Tras ello, el acusado no ha querido responder a las acusaciones --la fiscal, abogado del Estado y letrada de Terra Mítica-- y sobre este tema tan solo se ha pronunciado a preguntas de su abogado, a quien ha dicho: "Yo no he participado en ninguna estafa voluntariamente. En nada. Las grabaciones están manipuladas y prefiero callar", ha aseverado.

En relación con su trabajo en el parque, ha afirmado que era administrador de cuatro sociedades: Altos del Carrichal, Trabajos Auxiliares del Siglo XXI, Red Moreno y Prexing Botanics, y pese a que sus hermanos también figuraban como socios, éstos "no tomaban ninguna decisión ni participaron en nada", ha aclarado.

"QUERÍA TRABAJAR"

Ha explicado que llegó a Terra Mítica de la mano de Excavaciones Escoto, y fue allí donde conoció al empresario Vicente Conesa: "Hice muchos viajes al parque para intentar trabajar allí. Me daba igual la empresa, yo lo que quería era trabajar", ha incidido. Así, comenzó a trabajar para Conesa, quien le subcontrató obras, la mayoría relativas a jardinería y riego.

No obstante, el acusado ha aseverado que también hizo trabajos directamente para Terra Mítica porque se lo pidieron los ingenieros. Al respecto, al ser preguntado por cómo pactaban los precios, ha respondido: "Mi misión era trabajar. Si empiezo a discutir precios antes, no empiezo nunca".

Moreno Carpio ha reconocido así mismo que tenía a su cargo a trabajadores sin papeles y sin contrato: "Había mucha gente sin papeles, a la que no se le podía hacer contrato, y ante la necesidad del mercado, tenías que contratar. Si no, no podías hacer los trabajos", y ha agregado: "Lo hacía yo y también el resto de pequeñas empresas. Todas las empresas teníamos a alguien sin contrato. No porque no quisiéramos, sino porque no tenían papeles".

En relación con las facturas que emitía a Conesa, ha indicado que nunca ha cobrado un trabajo antes de emitir la correspondiente factura --"ójala", ha exclamado--, y ha agregado que antes de cobrar a las empresas de Conesa, se medían los trabajos y se comprobaba que todo estuviera bien hecho: "Se repasaban los trabajos hechos, se valoraban y se presentaba la factura. Lo había medido todo y calculado todo. Si había algún error por medición, venían para que lo repasáramos por si estaba mal", ha añadido.

El acusado, por otro lado, ha aseverado que firmaba los contratos sin leerlos: "Los contratos pasa como con el banco. Si los lees, muchas veces ni los firmas. A mí me interesaba el trabajo y trabajar. Lo de los contratos me interesaba siempre mucho menos", ha puntualizado. Respecto al precio, ha señalado que se lo "imponían" y "punto". Y se ha preguntado "¿Cómo iba yo a pedir un precio? Conesa es una persona muy seria, y lo que habla, lo cumple. Pero agarrao para los precios, tela...". Esta última afirmación ha provocado la risa del principal empresario encausado.

OTRO EMPRESARIO

Por otro lado, hoy también ha declarado José Vicente Martí Albiñana, representante de EIA Ingenieros y ex ingeniero municipal de Polop (Alicante). Para Martí, la Fiscalía pide una pena de 17 años y cuatro meses de prisión al considerarle cooperador necesario de los delitos fiscales cometidos por empresas del empresario Vicente Conesa.

Martí Albiñana supuestamente realizó diferentes servicios para firmas de Conesa en trabajos del parque de Benidorm, y ha explicado que este acusado le pidió "ayuda" por la "importancia" de unas obras que estaba haciendo en Terra Mítica. El empresario ha afirmado que todos los trabajos facturados, se habían ejecutado, y ha restado importancia al hecho de que algunos se cobraran hasta casi dos años después de haberse formalizado el contrato.

Preguntado sobre este último extremo, ha indicado que él se limitaba a "hacer bien" su trabajo, y luego ya preguntaba cuándo podía facturar, ha dicho. También ha subrayado que "jamás" ha sido inspeccionado por Hacienda: "Nunca se han dirigido a mí", ha aseverado. "Nadie se dirigió a mí jamás para inspeccionarme, y no se me ha abierto nunca un expediente", ha insistido.