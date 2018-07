Esquerra Unida pide "cautela" en la operación Alquería: "La información que tenemos no cuadra con lo que esta pasando"

Publicado 27/06/2018 14:09:24 CET

VALÈNCIA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta cuarta de la Diputación de Valencia y portavoz de Esquerra Unida (EUPV), Rosa Pérez Garijo, ha pedido "cautela" ante la operación Alquería que investiga presuntas irregularidades en contratos de alta dirección de la empresa pública Divalterra, porque ha indicado que la información que les llega "no cuadra" con "lo que está pasando" y el operativo policial montado.

Así lo ha indicado Pérez Garijo a los medios de comunicación tras la detención del presidente de la Diputación y alcalde de Ontinyent (Valencia), Jorge Rodríguez, en el marco de la operación contra la corrupción abierta por el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, que investiga irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra, antigua Imelsa, en 2015. Las diligencias están secretas, según el alto tribunal valenciano.

La diputada provincial de la formación de izquierdas se ha mostrado "sorprendida" con el operativo que se ha montado y ha admitido no tener más información que lo que se ha conocido este miércoles, por lo que ha pedido "cautela".

"Vamos a tener cautela, porque la información que nos llega no nos cuadra con lo que está pasando", ha afirmado, para insistir en que no entiende que por "unas irregularidades en contratos de alta dirección se monte este operativo".

Ha señalado que EUPV no tenía constancia de las supuestas irregularidades y que, de haber sido así, las habría denunciado y llevado ante la Fiscalía. "Si alguien ha demostrado en esta casa que cuando ha visto irregularidades las ha denunciado, hemos sido Esquerra Unida", ha reivindicado.

Pérez Garijo ha explicado además que los contratos que se investigan "no se habían aprobado en el consejo de administración" de Divalterra y "no estaban vigentes", por lo que pensaban que "el tema estaba claro". "No sabemos más, lo estamos viviendo todo con mucha sorpresa", ha reiterado.

"NUNCA HEMOS VISTO NADA AL MARGEN DE LA LEY"

Preguntada por si mantiene la confianza en el presidente de la Diputación, ha manifestado que "de momento" EUPV "va a ver qué pasa". "Hay que ser cautos. Si nosotros hubiéramos visto alguna actuación extraña o no adecuada a la ley lo hubiéramos llevado a los juzgados, pero nunca hemos visto una actuación al margen de la ley", ha subrayado.

Por tanto, la vicepresidenta cuarta de la Diputación de Valenica ha insistido en pedir "cautela" y ver qué pasa, así como en que cuando se confirmen lo hechos tomaran decisiones.