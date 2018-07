Estabilitzat l'incendi en el Montgó, que evoluciona favorablement

Publicado 09/07/2018 10:16:30 CET

ALACANT, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'incendi que ha afectat aquest diumenge a la vesprada el parc natural del Montgó, entre els termes municipals de Dénia i Xàbia (Alacant), es troba controlat des de les 19.45 hores, segons ha informat a Europa Press el Consorci Provincial de Bombers d'Alacant.

El focus es trobava es troba en la zona de la Cova del Camell del parc natural del Montgó. Al lloc s'han desplaçat fins a nou mitjans aeris i altres nou dotacions per terra de la Generalitat i la Diputació d'Alacant per a treballar en les tasques d'extinció. Al llarg de la vesprada, s'han anat retirant aquestes brigades.

El foc s'ha declarat sobre les 15.50 hores, segons ha informat el 112 en el seu compte de Twitter. Fonts del consorci han indicat a Europa Press que l'incendi presentava un poc de perill" perquè en el "cap" del foc hi havia molt fum, per la qual cosa els bombers han decidit començar l'extinció per allí, la qual cosa "ha permès que s'estabilitze tan ràpidament".