Una exposición en Etnologia cuestiona los estereotipos de Hollywood sobre los pueblos nativos

Publicado 22/06/2018 11:28:57 CET

VALÈNCIA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museu Valencià d'Etnologia de València inaugurará el próximo 28 de junio la exposición 'Beyond Hollywood: Identidades Indígenas Norte-Americanas', una muestra que cuestiona los estereotipos difundido por la industria cinemtagrófica estadounidense sobre los pueblos nativos norteamericanos.

La selección busca "yuxtaponer, por un lado, las ideas estereotipadas sobre los pueblos indígenas norteamericanos creadas y propagadas por Hollywoood y, por otra, los conocimientos que estos pueblos nativos aún mantienen sobre ellos mismos", una confrontación que permite plantear cuestiones relacionadas con aspectos como la identidad étnica, la diversidad, la representación cultural o la autodeterminación, explica el centro cultural dependiente de la Diputación de Valencia.

El arte y los objetos de diferentes tribus, con un especial énfasis en la de los Anishinaabe, de la región de los Grandes Lagos, son el vehículo que utiliza la muestra para narrar la historia de la diversidad cultural, de las creencias compartidas a lo largo de todo el continente, de las tradiciones vivas, de los cambios continuos, de la creatividad y de la resistencia nativa contemporánea.

La exposición, que estará abierta al público hasta el 2 de diciembre, se inaugurará el próximo 28 de junio, a las 19.00 horas, con una conferencia a cargo de Shannon Martin, directora del Ziibiwing Center of Anishinaabe Culture and Lifeways de Michigan, donde se abordará el tema central de la muestra. Esta charla será la primera de muchas actividades culturales programadas alrededor de la exposición (conferencia, cine, visitas guiadas) que se realizarán a lo largo del otoño.

Comisariada por Joan Seguí, conservador del Museu Valenicà d'Etnologia, y Tamara L. Bray, profesora de la Wayne State University (Detroit, Michigan), el recorrido expositivo comienza con la obra del artista canadiense de la tribu de los Cree, Kent Monkman. Se trata de una pieza que desafía la imagen de los pueblos nativos que se plasma en la obra del conocido pintor del siglo XIX George Catlin.

El cuerpo principal de la muestra se articula a través de cuatro ideas temáticas: Orígenes, Diversidad, Confrontaciones y Respuestas, jugando a oponer los puntos de vista nativos y occidentales. Para concluir, se examinan perspectivas Nativas-Americanas contemporáneas a través del prisma de la identidad, en un esfuerzo por mostrar la complejidad y la vitalidad actual de estas comunidades.

La muestra ha contado con el apoyo de un gran número de instituciones valencianas, francesas y norteamericanas, así como de asociaciones de nativos americanos, entre las que se encuentran Cranbrook Institute of Science. Gordon L. Grosscup Museum of Anthropology (Wayne State University); Saginaw Chippewa Indian Tribe of Michigan's (Ziibiwing Center of Anishinabe Culture & Lifeways); Museum of Indian Arts & Culture; Monroe County Museum; Galerie Flak de Paris; Musée Départemental d'Art Contemporain de Rochechouart; el Museu de Ciències Naturals de València; el Museu Faller de València; el Museu de Prehistòria de València; el Museo Nacional de Antropología; y el Museo del Ejército.