Fallece un ciclista de 51 años en un choque con un turismo en Sagunt

Actualizado 06/12/2011 14:05:14 CET

VALENCIA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 51 años ha fallecido este martes en un choque con un turismo en la antigua carretera de Teruel, a la altura del municipio valenciano de Sagunt, según han informado a Europa Press fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El incidente se ha registrado sobre las 11 horas en la antigua carretera de Teruel a Sagunt, en dirección Teruel, dentro de la Urbanización Pla del Bou.

Como consecuencia, el ciclista, de 51 años, ha fallecido, mientras que el conductor del turismo ha sufrido una crisis de ansiedad.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado un helicóptero, una unidad de Soporte Vital Básico y un médico de atención primaria, que no han podido hacer nada por salvar la vida del ciclista. No obstante, han atendido 'in situ' al conductor del coche, de 64 años, por una crisis de ansiedad.