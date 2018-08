Ferrando asegura que la Generalitat pactó con Compromís la abstención al objetivo de déficit en el CPFF: "Ya está bien"

Publicado 24/08/2018 14:04:45 CET

VALÈNCIA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando (Compromís), ha asegurado este viernes que el conseller del ramo, Vicent Soler (PSPV), pactó directamente con ella la abstención del voto de la Comunitat Valenciana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado miércoles que estableció el objetivo de déficit. "Ya está bien", ha enfatizado.

En un comentario en Twitter, Ferrando ha respondido así a la versión de la Conselleria de Hacienda sobre la negociación. Fuentes del departamento aseguran que estuvieron "desde primera hora de la mañana" en contacto con dirigentes de la coalición, hasta que las conversaciones de Soler y el 'president', Ximo Puig, con el Gobierno fructificaron en el acuerdo por el que el Estado asumirá medidas transitorias por importe adicional de 850 millones para la Comunitat.

"Lo que estaba pactado con Compromís y el conseller directamente conmigo era la abstención. Ya está bien", ha subrayado Ferrando en el 'tuit', tras denunciar en otro mensaje el "cambio unilateral de voto sin contar con Compromís y sin ninguna medida que solvente la infrafinanciación que padecemos".

Como ejemplo, la secretaria de Hacienda ha compartido en una tercera publicación una noticia sobre la reclamación de Compromís de 1.850 millones de euros para la Comunitat a cambio de apoyar sus límites de déficit. "Esto sí que es una propuesta real de ingresos hecha a la ministra --María Jesús Montero-- por parte de Compromís", ha recalcado.

Por su parte, Miquel Real --jefe de gabinete de la vicepresidenta del Consell y coportavoz de la coalición, Mónica Oltra-- ha tachado de falsa la versión de la Conselleria de Hacienda sobre que informaron al minuto a Compromís de las negociaciones. También en Twitter, ha afirmado que "eso es falso".

"LIMOSNAS SIN ESTRATEGIA NI CALENDARIO"

Como representante del Congreso, el diputado de Compromís Joan Bataller defendía este pasado jueves en la red social que "para rescatar personas hay que acercarse a ellas". "Por eso existe la Generalitat, y quien gobierne en Madrid ha de entenderlo y financiar como corresponde, no dar limosnas sin estrategia transparente ni calendario", afirmaba con una mención directa a la cuenta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Bataller recordaba al respecto que "el PP provocó a la Generalitat una deuda de 45.433 millones de euros". Por tanto, considera que "ahora que (Mariano) Rajoy no está, deberíamos de tener una solución clara y definitiva de la infrafinanciación, no tiritas desde Madrid que no evitan desangrarnos".