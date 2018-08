El FIB espera el directo "majestuoso" de The Killers

Publicado 19/07/2018 17:18:29 CET

BENICÀSSIM (CASTELLÓN), 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La banda estadounidense The Killers protagonizará este viernes la segunda jornada del Festival Internacional de Benicàssim (FIB), que se celebra en la localidad costera hasta el próximo 22 de julio.

El cuarteto se subirá al Escenario Las Palmas para compartir con el público el indie rock de sus canciones y demostrar a los fibers que continúan ofreciendo un directo "majestuoso".

Considerada como una de las bandas "más icónicas" de su generación, los rockeros de Las Vegas irrumpieron en la escena con 'Hot Fuss', su álbum de debut en 2004, cada uno de sus cinco discos de estudio ha llegado a lo más alto de las listas, haciendo que la banda venda 25 millones de discos, encabezando festivales y tocando en recintos del todo el mundo.

La trayectoria de la banda se evidencia en un directo basado en un catálogo que incluye canciones como 'Mr. Brightside', 'When You Were Young', 'Human', 'Read My Mind', 'Runaways' y de 'Wonderful Wonderful', su reciente álbum que también ha llegado a lo más alto de las listas, 'The Man' y 'Run For Cover', recuerdan los responsables del certamen.

Otros grupos destacados para la jornada del viernes son The Vaccines, Eric Prydz y Catfish and the bottlemen.

C. TANGANA

En cuanto al panorama nacional destaca la presencia de C. Tangana, uno de los raperos más destacados del momento actual. El artista interpretará su nuevo éxito 'Bien duro' y otros se sus temas en el Escenario Visa. Por este espacio pasarán también Sleaford Mods, The Charlatans y Amable.

El South Beach Dance Stage Radio 3 acogerá nombres como Desert, Bob Moses, Palmistry, Tommy Cash, Jackwasfaster y Pedro Vian. Y el escenario VW Music Driving Club se convierte una noche más en la sala Razzmatazz con la presencia de Perro, La Plata, Rural Zombies, The Snuts, Buenavista, Cuchillo de fuego, Dani Less, Júlia y Siria.