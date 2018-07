La fotógrafa valenciana Ana Yturralde retrata las músicas del mundo en el Fordefestivalen de Noruega

Publicado 15/07/2018 19:52:30 CET

La fotógrafa valenciana Ana Yturralde ha participado como delegada internacional en el Fordefestivalen de Noruega, donde ha inmortalizado a intérpretes como Marja Mortensson con música Jojk del pueblo Sami de Laponia, a la cantante Elida Almeida de Cabo Verde, voces de baladas medievales, grupos de la Polinesia, a la kurda Aynur, entre otros.

Noventa actuaciones, cinco días de conciertos, 300 intérpretes y 30 escenarios naturales como los fiordos, ríos, lagos, montañas a 700 metros de altura o granjas de principios del siglo XIX han sido el marco de este festival, según ha informado la artista en un comunicado.

Por España, ha habido rumba y flamenco con 4women4 y Muchacho y los sobrinos y la fusión de melodías del Mediterráneo y Oriente medio de la mano del trio López Petrakis Cheminari, son algunos de los que han llevado su arte al festival de músicas del mundo que este año ha elegido como lema: 'The dance in the music, the music in the dance.

Yturralde ha traído consigo dos mil documentos gráficos de intérpretes, instrumentos y conciertos de Escandinavia.

Conocida por sus trabajos sobre personas con albinismo en Africa y cómo viven su complicado día a día en ese continente, su obra ha llegado a la ONU, una selección expuesta en el Palais des Nations de Ginebra, bajo el título 'Shining Our Light to the World'.