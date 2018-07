Gallego asegura que un policía le contó que habían recibido órdenes de que la Operación Alquería "tenía que acelerarse"

Publicado 01/07/2018 15:56:25 CET

El jefe de gabinete de Rodríguez afirma que un agente le dijo: "Joder, chico, los de tu partido han tardado en cargarse a tu presidente"

VALÈNCIA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jefe de gabinete del presidente de la Diputación de Valencia, Ricard Gallego, ha asegurado mediante un mensaje en su cuenta de Facebook que uno de los policías que participó en su detención en el marco de la Operación Alquería le contó que "no pensaban que la cosa fuera a precipitarse tan pronto" y que les dijeron que la operación "tenía que acelerarse".

Así lo ha afirmado el jefe de gabinete de Jorge Rodríguez en una publicación en su cuenta este domingo, en la que ha calificado la operación de "tormenta perfecta" que "tan bien les ha venido a muchos para volver a hinchar las velas" contra el presidente de la institución.

Gallego ha relatado también una conversación que habría tenido con uno de los agentes durante las horas en las que estuvo detenido. Afirma que le dijo: "joder, chico, los de tu partido han tardado en cargarse a tu presidente", a lo que él respondió que "si no se hubiera montado este escándalo, igual el partido no se hubiera precipitado". "Pero tu presidente parece buen tío, ¿cómo tienen tanta prisa? Cómo sois los políticos, jodíos", ha contado que le dijo el policía con "una sonrisa socarrona".

El jefe de gabinete de Rodríguez fue uno de los seis detenidos en el marco de la Operación Alquería y está investigado en la causa abierta por prevaricación y malversación por irregularidades en la contratación de personal directivo de Divalterra, que actualmente se encuentra bajo secreto.

Al respecto, ha señalado que en el momento del arresto lo consideró "un error" ya que "en 2015 no era jefe de gabinete de la Diputación" y que nunca ha tenido "ningún cargo en Divalterra, y mucho menos, firma". Según Gallego, la respuesta de los agentes fue "esperada": "cumplimos órdenes, lo siento".

Precisamente a los agentes les ha agradecido el jefe de gabinete "su humanidad y respeto". "Otra cosa es si valía la pena ese despliegue de medios, una cuestión que ya no depende de ellos. Creo que han sido los más educados y profesionales que me he encontrado estos días. Ya me han recomentado que no repase todo lo que se ha dicho y escrito", ha señalado.

También ha explicado que cree que el agente con quién habló sobre Rodríguez "también le había cogido 'cariño' a Jorge", ya que "la tarde de antes, en medio del registro, le había invitado a volver a Ontinyent para que fuera a ver las mejores fiestas de Moros y Cristianos del mundo".