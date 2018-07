La Generalitat paga a las universidades el mes de abril y atribuye el retraso a "un problema técnico" y "ajeno" a ella

Actualizado 02/05/2013 15:14:32 CET

VALENCIA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat valenciana ha pagado a las universidades públicas de la Comunitat Valenciana la mensualidad correspondiente al mes de abril y ha atribuido el retraso registrado en esta transferencia a "un problema técnico" entre el Banco de España y las entidades bancarias donde tienen las cuentas estas instituciones académicas, que ha sido "total y absolutamente ajeno" a la administración autonómica.

Así lo ha explicado este jueves el conseller de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, que ha declarado que la "constancia" que tiene es que "ya se han hecho las transferencias oportunas". Ha precisado que esta incidencia ha sido una cuestión técnica "de transferencia de fondos" desde el Banco de España "a las entidades bancarias donde tienen las cuentas las universidades".

Ha afirmado que este problema "se ha solventado en el menor tiempo posible, según ha dicho, "en un plazo de dos días", del 30 de abril a este jueves, 2 de mayo, teniendo en cuenta que ayer fue festivo en todo el país y que esta jornada lo es también en Madrid, ha apuntado.

El responsable autonómico ha realizado estas declaraciones tras recibir a los participantes en el programa de intercambio entre jóvenes trabajadores de las regiones de Europa que están en la Comunitat en el marco del programa europeo Eurodisea, preguntado por los pagos de la Generalitat a las universidades y por los retrasos registrados.

Ha comentado que ese pago se ha efectuado a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y ha explicado que los fondo que recibe el Consell de él de forma mensual "no van a la tesorería de la Generalitat sino que directamente van del Banco de España, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), a la entidad beneficiaria", en este caso a las universidades valencianas. Ha recordado que "este mes" de abril se había marcado como "particularidad" los pagos a estas instituciones a través de ese mecanismo del FLA.

Juan José Moragues ha señalado que lo que ha sucedido en este caso y ha dado lugar al retraso "ha sido un problema técnico, ajeno totalmente a la Generalitat". "Ha habido un problema técnico de transferencia de fondos entre el Banco de España, a través de la pasarela ICO, directamente a las entidades donde tienen las cuentas las universidades públicas", ha detallado.

Asimismo, ha resaltado que aunque la administración valenciana esperaba que no hubiera "ningún problema" como éste con los fondos del FLA "porque hasta ahora no ha habido ningún tipo de problema ni de incidencia", surgió "la sorpresa de que el día 30 de abril, cuando estaba planificada la transferencia del Banco de España a las entidades donde tiene las cuentas las universidades, ésta no se había producido".

"DE FORMA MUY INSISTENTE"

El conseller de Hacienda y Administración Pública ha afirmado que tras tener conocimiento de esta incidencia, la Generalitat se interesó inmediatamente para conocer qué había sucedido. "En seguida empezamos a llamar para ver dónde estaba el problema, con la particularidad también de que el día siguiente, el 1 de mayo, ha sido festivo y de que hoy ha sido festivo en Madrid", ha manifestado.

En esta línea, ha agregado que "aún así, desde el mismo 30 de abril", el Consell ha estado "de forma muy insistente" intentando averiguar lo sucedido y ha señalado que "la constancia" que tiene es "que ya se han hecho las transferencias oportunas".

"Es decir, que el problema técnico se ha saldado en un plazo de dos días y no se ha podido solventar antes porque ayer fue festivo. Ha sido un problema total y absolutamente ajeno a la Generalitat, un problema técnico del Banco de España de transferencia de fondos a las entidades bancarias donde tienen la cuenta las universidades y un problema que se ha solventado en el menor tiempo posible", ha insistido.