Gobernación mantiene la preemergencia por fuertes vientos en el interior norte de la provincia

Publicado 27/04/2015 11:15:15 CET

VALENCIA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Gobernación y Justicia, a través del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), mantiene este lunes la preemergencia por vientos fuertes --nivel naranja-- en el interior norte de la provincia de Castellón, ya la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que se puedan registrar rachas de hasta 90 kilómetros por hora.

Según ha informado la Generalitat, Aemet espera en el tercio norte, nuboso tendiendo a poco nuboso, y en el resto, predominio de cielo poco nuboso o despejado con algunas nubes de evolución en zonas montañosas del interior.

Prevé asimismo temperaturas con pocos cambios, salvo un descenso de las máximas en el interior de Alicante, viento de componente oeste moderado a fuerte con rachas de 90 kilómetros por hora en el interior de Castellón y de 70 kilómetros por hora en el resto de Castellón y en zonas interiores Alicante y Valencia.

Por este motivo, el CCE ha informado de la situación de preemergencia por vientos fuertes a los municipios de las zonas afectados. Además, ha comunicado la situación meteorológica a los organismos de emergencias y servicios públicos para que adopten las medidas preventivas necesarias.

Ante a situaciones de fuertes vientos, aconseja revisar las viviendas para que no haya cornisas, balcones y fachadas en mal estado que puedan producir caídas de cascotes y escombros.

Además, insta a cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura y caída de cristales, así como a asegurar elementos como los toldos, persianas y antenas y retirar macetas, jaulas y cualquier objeto que pueda caer a la calle.

Desde Gobernación recomiendan no salir si no es necesario, alejarse de casa viejas o en mal estado, evitar muros y vallas publicitarias, tener en cuenta que los árboles ofrecen peligro de caída y rotura de grandes ramas, no transitar por parques o avenidas arboladas, no pasar por debajo de andamios o edificios en construcción y alejarse de los postes de luz y torres de alta tensión, por su peligrosidad, y en caso de caída, avisar al teléfono 112.

Según las mismas fuentes, conviene evitar circular si es posible, usar preferentemente el transporte público y, en caso de tener que salir, informarse de la predicción meteorológica. También recomienda reducir la velocidad a límites de seguridad dado que un golpe de viento puede desviar de la trayectoria.

Advierte asimismo de que las motos y los vehículos de grandes dimensiones que ofrecen una gran superficie de contacto con el viento, como camiones, furgonetas, vehículos con remolque o roulottes, corren el peligro de volcar ante vientos transversales.

Ante cualquier incidente originado por el viento, aconseja que se llame inmediatamente al teléfono de emergencias 112.