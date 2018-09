Gómez dice que en La Nau no se ha tratado la gestión de Brujas y pide hablar primero de puertas hacia adentro

Publicado 21/09/2018 14:27:14 CET

La portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de València y primera teniente de alcalde en la ciudad, Sandra Gómez, ha señalado este viernes que en el Govern de La Nau, el ejecutivo que conforman Compromís, PSPV y València en Comú y preside el alcalde Joan Ribó (Compromís), no se ha tratado la gestión del parking de la Plaza de Brujas por parte de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) anunciada este jueves por su presidente y concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi.

Así, ha destacado que este asunto, que ha considerado "un tema con trascendencia" y "de gobierno", no se ha abordado en la junta de portavoces, un órgano en el que cree que debería presentarse este propuesta para "ver las cosas" y conocer "detalles" y determinar "si esto realmente se puede asumir por parte de la EMT". Ha dicho que a partir de ahí se verá cuál es la posición de los socialistas.

Gómez se ha pronunciado de este modo tras la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, preguntada por la decisión de que la Empresa Municipal de Transportes (EMT) gestione el aparcamiento de la Plaza de Brujas.

La medida fue anunciada este jueves por Guiseppe Grezzi (Compromís), que aunque señaló que esta era "una decisión del gobierno municipal" matizó que se toma y parte de su delegación dentro de las competencias de gestión de este departamento, que tiene entre sus competencias "la reforma" de este aparcamiento.

Grezzi apuntó que la medida la ha hablado con el concejal de Desarrollo Urbano y portavoz adjunto del PSPV, Vicent Sarrià, y que estaba pendiente de hacerlo con la portavoz de València en Comú y segunda teniente de alcalde, María Oliver. Asimismo, expuso que se ha tomado también siguiendo lo hecho con la empresa municipal Aumsa, dependiente de Desarrollo Urbano, en el parking de la Plaza de La Reina.

"De momento vamos a esperar" hasta "que tengamos más detalles sobre la propuesta concreta y podamos hacer una valoración del posible impacto o del posible plan de viabilidad de esta iniciativa y del posible impacto que va a tener en la Empresa Municipal de Transportes", ha respondido Sandra Gómez sobre la opinión del PSPV al respecto.

Por ello, ha señalado que su grupo municipal se va a mantener, "de momento, a la espera de que el concejal de Movilidad Sostenible pueda, en la próxima junta de portavoces, explicar realmente el impacto que puede tener esta propuesta dentro de la EMT". "De momento, vamos a esperar", ha insistido la edil.

"UNA PROPUESTA QUE HACE EL CONCEJAL"

La responsable municipal ha confiado en que este asunto se aborde en la junta de portavoces teniendo en cuenta que en estas reuniones se abordan "los temas más trascendentes". "Este, evidentemente, lo es y estaremos a la espera de conocer más detalles" porque "solo conocemos lo que trasladó en la rueda de prensa el concejal".

"De este tema en el gobierno no se ha hablado", ha destacado, al tiempo que ha expuesto que por ello los representantes del PSPV en el Govern de La Nau entienden que el anuncio para la gestión de parking de Brujas es "una propuesta que hace el concejal" y que "quedará al debate de la junta de portavoces porque es un tema con trascendencia".

"Dentro de la junta de portavoces este tema no se ha tratado y es interesante que lo hablemos ahora dentro de la junta de portavoces, que es donde se tratan estos temas", ha añadido al respecto. En esta línea, ha valorado que Grezzi pueda dar "más detalles tanto a los portavoces" como "a Vicent Sarrià", también "vicepresidente de la EMT".

Aunque ha insistido en la necesidad de conocer detalles, Sandra Gómez ha indicado que, "de entrada", el PSPV "tampoco pone ningún problema". No obstante, ha precisado que los socialistas defienden "siempre" que "las cosas se hablen de puertas hacia adentro primero antes de hablarlas de puertas hacia afuera".

"ABIERTOS A DEBATIR"

"Es la filosofía que siempre defendemos desde el grupo socialista. Entonces, hasta que no se hable de puertas hacia adentro no vamos a tener una postura", ha subrayado. "Vamos a ver exactamente por qué el concejal de Movilidad hace esa propuesta. Nosotros, como no podía ser de otra manera, estamos abiertos a debatir cualquier iniciativa o propuesta de cualquier concejal de gobierno pero siempre primero de puertas hacia adentro antes de que puertas hacia afuera", ha matizado.

Gómez ha comentado que Aumsa "es quien tiene la experiencia de la gestión de los parking" y que la gestión del de Brujas es "algo nuevo para la EMT, completamente nuevo", por lo que ha repetido su voluntad de "conocer más detalles para ver si realmente lo puede asumir y qué impacto puede tener" en esta compañía pública "que tiene que dar un servicio público, de calidad, del transporte". "Aumsa es otra cosa y la EMT otra completamente distinta", ha agregado.