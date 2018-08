La Gonzalo Anaya pide a Educación "garantías" sobre la capacitación lingüística del profesorado en toda la Comunitat

Publicado 28/08/2018 13:11:48 CET

Las familias de la Confederación Gonzalo Anaya han exigido este martes a la Conselleria de Educación "garantías" sobre la capacitación del profesorado en la enseñanza lingüística en toda la Comunitat Valenciana ya que, según ha dicho la entidad en un comunicado, el alumnado de las zonas castellanohablantes "tiene los mismos derechos a un aprendizaje plurilingüe de calidad".

Así lo ha apuntado en un comunicado ante la decisión de la Conselleria de Educación de que los docentes que todavía no disponen de la titulación que los capacita para impartir las clases en valenciano irán destinados a zonas castellanohablantes.

La Confederación de AMPA Gonzalo Anaya se ha mostrado "sorprendida" por este hecho y ha calificado de "paradójica" la situación "después de la aprobación de la nueva Ley de Plurilingüismo".

"Las familias de la escuela pública hemos defendido desde siempre la enseñanza plurilingüe en las aulas públicas y precisamente, desde esta postura, hemos valorado favorablemente la puesta en marcha de la actual Ley de Plurilingüismo por considerarla un paso hacia adelante en la mejora de la enseñanza", ha apuntado la entidad.

No obstante, subraya que este paso, que considera "beneficioso" para la formación de los alumnos, "no es muy coherente si, al mismo tiempo, la Conselleria de Educación decide destinar al profesorado que todavía no tiene la titulación acreditativa de competencias lingüísticas a las zonas del País Valencià en las que mayoritariamente se aprende en castellano".

"Creemos que es precisamente en estas zonas a las que más recursos se tendría que destinar para revertir una situación de habla mayoritariamente monolingüe", indica el presidente de la Confederación, Txomin Angós, quien añade que "siempre" han sostenido que la enseñanza plurilingüe es "un valor añadido para la formación de nuestras hijas e hijos y cuántas más lenguas aprendan mejor".

A su juicio, "si queremos avanzar en estas zonas, la Conselleria tendría que destinar más recursos educativos en las localizaciones que por tradición o circunstancias hayan tenido hasta ahora una educación monolingüe".

"PASOS HACIA ATRÁS"

"Solamente así, nuestros hijos e hijas que cursan sus estudios en las zonas castellanoparlantes tendrán los mismos derechos para aprender lenguas que otros niños y niñas otras zonas. Pero, si en lugar de apoyar en los centros donde más falta hace impulsar la iniciativa lingüística, les restamos oportunidades para impartir clases en valenciano, en inglés o en otras lenguas, destinando profesorado que no está debidamente calificado, estamos dando pasos hacia atrás en el aprendizaje lingüístico".

La Confederación Gonzalo Anaya ha señalado que vuelve a enfocar el nuevo curso hacia la calidad de la enseñanza, en enfoque "que nos obliga a evidenciar situaciones" como esta y "a seguir luchando para garantizar la calidad de la escuela pública y la merma del fracaso escolar".

"Una enseñanza plurilingüe potencia el aprendizaje en todas las materias y ayuda a mejorar la calidad de la enseñanza. Cuántos más conocimientos tengan nuestras niñas y niños, más oportunidades tendrán en un futuro para contribuir a mejorar y superar nuestra sociedad en una más justa e igualitaria", ha insistido.

Además, ha agregado que las familias quieren "un profesorado debidamente formado, no solamente en materia lingüística, sino que sean sabedores de contenidos actualizados en todas las materias que imparten y que dispongan de las certificaciones que garanticen su competencia".

Por todo esto, pide que los agentes implicados "piensen, en todo momento, prioritariamente en el alumnado y en un aprendizaje equitativo en todas las zonas de nuestra geografía". "Todos los niños y niñas de la escuela pública tendrían que tener las mismas oportunidades de aprendizaje independientemente de la localidad o la provincia en la cual estudian", ha recalcado la entidad.