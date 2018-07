La huelga de ambulancias se suspende al alcanzar un preacuerdo suscrito por UGT

Actualizado 12/07/2018 14:19:02 CET

UGT cifra el incremento salarial en un 27% en cinco años y medio, mientras que CCOO lo reduce a un 10% en cuatro ejercicios

VALÈNCIA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La huelga indefinida de los empleados de ambulancias de la Comunitat Valenciana se ha suspendido al alcanzar un preacuerdo en la comisión negociadora, formada por empresarios del sector y sindicatos.

Se trata de una propuesta que contempla un incremento del salario base de un 27 por ciento en cinco años y medio, según UGT, y que, de acuerdo con la interpretación de CCOO, es de entre un 10 y un 12 por ciento los próximos cuatro años para los trabajadores. Este preacuerdo tiene el visto bueno de UGT -sindicato que tiene mayoría en la mesa negociadora-, pero cuenta con "serias dudas" por parte de CCOO.

El coordinador de Transportes Sanitarios de la Federación de empleados y empleadas de Servicios Públicos de UGT-PV, Javier Molina, ha indicado que este principio de acuerdo está "a expensas de la exposición a los trabajadores", pero ha defendido que, pese a que no están "muy, muy contentos", se trata de "un resultado muy positivo". "No es todo lo que quisiéramos, pero siempre hay que ceder en algo", ha añadido.

Según ha explicado Molina a Europa Press, la propuesta contempla una subida del salario base de un 27% en un convenio firmado para los próximos cinco años y medio, aunque hubieran preferido que fuera en cuatro. En cualquier caso, para el dirigente de UGT PV supone un "avance a nivel social y económico".

En lo económico, el incremento de sueldo se distribuye en un 8% este primer año, un 1,5 el segundo; un 1,5 el tercero; un 2,25 el cuarto; un 5,5 el quinto, y un 6,5 en el último tramo del acuerdo. Además, el responsable de UGT ha apuntado que los empleados también recuperan la antigüedad, que supone un 1% más, y la incapacidad temporal que significaba "hasta dos semanas que no se abonaban en algunas empresas".

A nivel social, se producen mejoras en cuanto a la conciliación familiar, porque los trabajadores recuperan la decisión sobre "hacer o no hacer las horas que el empresario estaba exigiendo". "Si cuantificáramos todo eso, el convenio saldría sobre un 36%, pero para ser realistas, lo social no se tenía que haber perdido nunca". "No llega a la línea que nos habíamos marcado (el acuerdo), pero es un paso de gigante por cómo estábamos en la Comunitat Valenciana", ha valorado.

CCOO: "ACUERDO RÁCANO"

Por su parte, el responsable de negociación colectiva de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO PV, Francis Gimeno, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que se trata de un acuerdo no suscrito de momento por su sindicato, y que ha calificado de "rácano", que ahora procederá a tomar una decisión que dará a conocer previsiblemente este viernes.

También ha indicado que UGT ha decidido suspender los paros, dado que es este sindicato el único convocante oficial de la huelga, pero el principio de acuerdo alcanzado debe ser ahora ratificado por la mesa negociadora, formada por UGT, CCOO y CSIF. Este último no participó en la convocatoria de huelga.

En este órgano, UGT cuenta con mayoría, por lo que previsiblemente se acabará ratificando el preacuerdo alcanzado con los empresarios de ambulancias.

Sin embargo, desde CCOO PV plantean "serias dudas" sobre el acuerdo porque "las condiciones de trabajo no son las mismas para todos los trabajadores" y, por tanto, "la repercusión del acuerdo no es la misma para todos", ha señalado Gimeno.

Tras diez días de huelga, ha lamentado el responsable de negociación colectiva, se trata de un acuerdo "rácano" dado que, ha argumentado, la propuesta que ahora se acepta incluye un incremento salarial de entre un 10 y un 12 por ciento en cuatro años, un "incremento en el convenio inferior a lo acordado a nivel estatal con las patronales", ha criticado.

Además, también ha indicado que se pospone la reducción de las horas de presencia de los empleados de ambulancias hasta el final de la contrata actual, a partir del año 2022, y ha especificado que el primer año del acuerdo el salario base se incrementa entre 60 y 82 euros y los otros tres ejercicios sube un 1,5% el primero, un 1,5 el segundo y un 2,5 el tercero, por lo que considera que "se incrementa mucho el primer año para vender el convenio", según la versión de esta organización sindical.

Por todo ello, cree el preacuerdo alcanzado "insuficiente", pero ha reiterado que CCOO estudiará ahora en detalle la propuesta y votará la posición que tomará en la Comisión negociadora.