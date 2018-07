El Instituto Inauco concede su Premio 'Gigante del Espíritu' al escritor José Luis Sampedro

Actualizado 10/12/2012 17:18:06 CET

El Instituto Intercultural para la Autogestión y la Acción Comunal (Inauco), con sede en el campus de la Universitat Politècnica de València (UPV), ha concedido este año el premio 'Gigante del Espirítu' al escritor, economista y humanista José Luis Sampedro, informa la institución académica.

El escritor, de 95 años de edad, autor de éxitos literarios como 'Octubre, Octubre' y 'La Sonrisa Etrusca' no podrá asistir al acto de entrega del Premio, dado que su estado de salud no le permite trasladarse desde su domicilio. En su nombre leerá un mensaje redactado para la ocasión por el profesor Sampedro, Óscar Olivares, quien, desde hace dos años, está realizando la ingente tarea de digitalizar todo el archivo del escritor, profesor y humanista a lo largo de su extensa trayectoria humana y que también dará testimonio de la complejidad de éste trabajo y además contará algunas anécdotas de esa convivencia, no sólo profesional, sino también amistosa y plena de admiración hacia el premiado.

El acto de entrega tendrá lugar este martes a las 11.00 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la Universitat Politècnica de València, en una ceremonia que estará presidida por la Vicerrectora de Alumnado y Cultura, Victoria Vivancos, detalla la UPV.

ECONOMISTA HETERODOXO

El galardón reconoce "sobre todo a su defensa de los valores humanos y su posición considerada un tanto heterodoxa por los economistas clásicos de considerar que los intereses del mercado deben subordinarse a la equidad con los seres humanos y la búsqueda de una sociedad que priorice la dignidad de las personas sobre los beneficios de los poderosos".

Este premio fue instituido por el instituto con motivo del 30 aniversario de su fundación, en el año 2008. En estos cinco primeros años se ha concedido al economista chileno Juan Guillermo Espinosa, al antropólogo francés Dominique Temple, al filósofo español Carlos Díaz, a titulo póstumo al Catedrático de la Universidad de Valencia, Lorenzo Ferrer Figueras; al colombiano Francisco Verano Páez, Presidente de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas y Mutuales de Trabajadores (COLACOT) y por último en el presente año 2012 al escritor, académico y Catedrático de Economía, José Luís Sampedro Sáez, quien además pertenece desde sus inicios al Consejo de Redacción de la Revista RIDAA (Revista Iberoamericana de Autogestión y Acción Comunal) del Inauco.

"En todos los casos además de sus calidades profesionales, científicas y académicas se ha valorado en ellos esa contribución ejemplar a un proyecto humano fundado en la libertad compartida y la construcción mancomunada del crecimiento de las sociedades humanas, y la perseverancia y el coraje para mantener estos principios y convicciones en medio de un entorno hostil desde su concepción materialista", según apunta en un comunicado el director de Inauco y profesor de la UPV, Antonio Colomer