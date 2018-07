El IVAC celebra el éxito en Sundance del director ilicitano Chema García Ibarra

Actualizado 26/01/2011 15:41:44 CET

VALENCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La directora del Instituto Valenciano del Audiovisual y de la Cinematografía (IVAC), Nuria Cidoncha, ha celebrado el éxito obtenido por el director ilicitano Chema García Ibarra en el Festival de Sundance, donde su cortometraje 'Protopartículas' ha sido premiado.

Esta producción ha sido apoyado por el IVAC y forma parte del nuevo catálogo Curts 2010, un programa impulsado por el instituto cultural con el que se pretende favorecer la difusión de cortometrajes de producción valenciana, han explicado fuentes de la entidad en un comunicado.

Cidoncha se ha congratulado de este éxito de Chema García Ibarra pero también "del sector audiovisual valenciano", que se une a la nominación a los Goya de María Trénor por 'Ex Libris'. La responsable del IVAC cree que estos éxitos demuestran "el talento y las cualidades artísticas de los cineastas valencianos, uno de los grandes valores del sector audiovisual valenciano".

La nueva edición del festival de Sundance se inició el pasado 20 de enero y concluirá el día 30. El jurado, compuesto por Barry Jenkins, Kim Morgan y Sara Bernstein, incluyó a 'Protopartículas' entre los mejores cortometrajes del evento. En concreto, y al igual que sucediera en 2009, cuando fue premiado por 'El ataque de los robots de Nebulosa-5', García Ibarra ha sido distinguido con una mención de honor del certamen.

El jurado concedió el galardón al mejor cortometraje internacional a 'Deeper Than Yesterday Australia', de Ariel Kleiman, y el de mejor corto norteamericano a 'Brick Novax pt 1 and 2', de Matt Piedmont. Además de 'Protopartículas' también recibieron mención de honor 'Choke', de Michelle Latimer; 'Diarchy', de Ferdinando Cito Filmomarino; 'The External World', de David O'Reilly; 'The Legend of Beaver Dam', de Jerome Sable; y 'Out of Reach', de Jakub Stozek.

MENOS DE 9.000 EUROS

'Protopartículas' ha tenido un coste inferior a 9.000 euros, "una tercera parte de lo que cuesta un cortometraje convencional" explicaba Chema García Ibarra. En sus propias palabras, "se trata de ciencia ficción doméstica, artesanal porque no queda más remedio, como muy de andar por casa".

Con imaginación y un lenguaje narrativo elaborado y nada ingenuo, García Ibarra se consolida con este triunfo como una de las firmes promesas del sector audiovisual español, así como una de las personalidades creativas más singulares de la Comunitat.

García Ibarra es uno de los ocho cineastas que fueron seleccionados para formar parte del programa Curts 2010. Junto a García Ibarra se ha seleccionado a María Trénor (ahora candidata a los Goya), María Lorenzo, Lluís Rivera, Vicente Navarro Abad, Avelina Prat, Hwidar Abdelatif y Víctor Palacios.

El comité de selección de los cortos del concurso Curts Comunitat Valenciana 2010 estuvo integrado por Pedro Medina Díaz; Montserrat Hormigos Vaquero; Gemma Vidal Villasur; José Luis Moreno Maicas, del Área de Fomento y Promoción del IVAC; y el Jefe de Programación de la Filmoteca, José Antonio Hurtado Álvare