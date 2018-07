El IVC, Bankia y FSMCV convocan un congreso internacional sobre el patrimonio documental de las bandas de música

Publicado 02/07/2018 12:16:57 CET

El Institut Valencià de Cultura (IVC), Bankia y la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV), con la colaboración de la Universitat de València, han convocado el I Congreso Internacional Música a la Llum sobre el patrimonio documental de las bandas de música.

El congreso, que se celebrará del 13 al 15 de diciembre en la Universitat de València, se enmarca dentro de las actividades del programa 'Música a la llum', patrocinado por Bankia y que surgió en 2016 dentro del proyecto 'Bankia escolta València' con el objetivo de "colaborar con las sociedades musicales en la descripción, conservación y difusión del patrimonio cultural que se ha ido reuniendo alrededor de sus bandas", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

'Música a la llum' contempla también el fomento de la investigación sobre el patrimonio de las sociedades musicales, con iniciativas como este congreso internacional. En su conjunto, las bandas custodian un patrimonio "tan grande y valioso como poco conocido".

Según ha destacado la Generalitat, el estudio de la música para bandas está "creciendo e incorporándose progresivamente al ámbito académico". Con el Congreso 'Música a la Llum', los organizadores quieren contribuir a este crecimiento, coincidiendo con el año europeo del patrimonio cultural.

El congreso incluirá conferencias invitadas a cargo de figuras destacadas como los directores, compositores e investigadores valencianos Bernardo Adán Ferrero, José Rafael Pascual Vilaplana o Cristóbal Soler.

También participarán el norteamericano Richard Scott Cohen, vicepresidente de The International Society for Research and Promotion of Wind Music; el portugués André Filipe Oliveira Granjo, director de banda e investigador del Instituto de Etnomusicología de Portugal; la italiana Sabina Benelli, archivera del teatro Alla Scala de Milán; el director de banda y profesor de origen belga Frank de Vuyst; Ramón Sobrino, catedrático de Musicología en la Universidad de Oviedo, así como los investigadores del mundo bandístico Salvador Astruells y Frederic Oriola.

El congreso ofrecerá también mesas redondas sobre la recuperación del patrimonio de las bandas olvidado y la colaboración creciente entre los archivos municipales y las bandas para la conservación y difusión de ese patrimonio. Además, habrá conciertos de banda que pondrán el énfasis en el repertorio del pasado.

Los interesados en presentar comunicaciones en el congreso sobre el patrimonio musical y documental de las bandas y otros temas relacionados, pueden hacerlo hasta el 31 de agosto entregando un resumen de su texto y un currículum a través de la web del Congreso.