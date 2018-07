Izal, Emir Kusturica, el espectáculo Poetas del rock y The Cat Empire abren los Conciertos de Viveros

Publicado 02/07/2018 11:36:45 CET

La 'Autoterapia' de Izal, Emir Kusturica and the No Smoking Orchestra, el espectáculo Poetas del Rock y el cóctel sonoro de The Cat Empire serán los encargados de dar el pistoletazo de salida a los Conciertos de Viveros de València, según ha informado el Ayuntamiento de València en un comunicado.

La tradicional Gran Feria de València ya ha empezado, ya que desde el pasado sábado, todos los barrios del Cap i Casal se han llenado de animación para celebrar el verano. El extenso programa de actos incluye teatro, cine, danza, pirotecnia, pasacalles, encuentros populares, talleres y competiciones deportivas, entre otras actividades. Además, la música también tiene un espacio muy relevante con los Conciertos de Viveros como principal atractivo.

A partir del 4 de julio, los Jardines del Real acogerán 19 veladas con intérpretes locales, estatales e internacionales de todos los géneros. La primera semana de los Conciertos de Viveros tendrá cuatro citas: el miércoles, Izal pondrán de largo los temas de Autoterapia (Hook, 2018); un día después, Emir Kusturica and the No Smoking Orchestra presentarán el reciente Corps Diplomatique; el sábado, 7 de julio, Andrés Suárez, Funambulista, Depedro, Pedro Pastor y Suso Sudón protagonizarán el espectáculo Poetas del Rock; y el domingo, The Cat Empire harán bailar a los asistentes con su cóctel sonoro.

Los madrileños Izal han forjado una carrera llena de éxitos desde la escena independendiente. Debutaron en 2010 con el EP 'Teletransporte' y dos años después vio la luz 'Magia & efectos especiales' (Hook, 2012), donde incluyeron temas como 'Qué bien' o 'La mujer de verde'. Esas melodías les abrieron las puertas de las salas de todo el país y de los grandes festivales, escenarios ideales para su pop-rock.

Los álbumes 'Agujeros de gusano' (Hook, 2013) y 'Copacabana' (Hook, 2015) y composiciones como 'Despedida', 'El baile' o 'Pequeña gran revolución' ampliaron aún más el número de seguidores del grupo. Unos fans que ahora disfrutan con los temas de 'Autoterapia', un disco con nuevas canciones que se ha hecho esperar más de dos años.

El artista invitado será el grupo de pop Novembre Elèctric. El quinteto subirá al escenario para ofrecer las canciones de su último trabajo, 'Quart Minvant (Primavera d'hivern)', editado el pasado mes de abril.

EMIR KUSTURICA & THE NO SMOKING ORCHESTRA

El jueves 5 de julio será el turno de Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra. El director de cine, cantante y guitarrista Emir Kusturica volverá a València 17 años después de su histórica actuación en la Plaza de la Virgen. Este será el único concierto del serbio en nuestro país durante el verano. Kusturica llegará acompañado por la No Smoking Orchestra (acordeón, bajo, violín, tuba, tambores, percusión, saxo, trompeta y teclados) para presentar los temas de su último disco, 'Corps Diplomatique'. El grupo convertirá el recinto en "una gran sala de baile" gracias a los ritmos balcánicos y gitanos, a los cuales añadirán notas de rock, punk, cadencias mejicanas, marchas turcas o techno-pop.

Los alzireños La Fúmiga se encargarán de calentar el ambiente con sus instrumentos de viento y percusiones. En su actuación ofrecerán temas propios y versiones a ritmo de ska, melodías latinas, toques balcánicos y música tradicional valenciana.

El espectáculo Poetas del rock juntará el sábado artistas que "hacen arte con la palabra". Así, se escucharán los versos musicados de Pedro Pastor y Los Locos Descalzos con el trovador Suso Sudón. Les seguirá Funambulista, la banda encabezada por el murciano Diego Cantero.

Por otra parte, el gallego Andrés Suárez hará parada en València dentro de la gira 'Desde una ventana'. Finalmente, Depedro (el proyecto de Jairo Zavala) exhibirá las enseñanzas musicales adquiridas en América Latina, África, el Mediterráneo y Estados Unidos. Además, el recinto contará con el espacio Alzavoz, donde se podrán escuchar las poesías de Carlos Salem, Escandar Algeet y Miguel Bregovic. Por último, se presentará el circuito de 'spoken word' de los barrios de València.

FUSIÓN DE ESTILOS DE THE CAT EMPIRE

Los australianos 'The Cat Empire' harán parada en el Cap i Casal el domingo en el marco de su gira europea de verano. La formación se caracteriza por la "singularidad" de su propuesta, donde se mezclan las melodías de los géneros jamaicanos (ska, reggae), los ritmos latinos, el funk o el jazz. El público que se acerque a los Jardines de Viveros podrá conocer de primera mano algunos de los temas de su próximo álbum.

Así, desde el pasado 1 de julio, el grupo publicará un tema nuevo cada primero de mes a través de su página web. Finalmente, todo el repertorio se editará a principios del 2019.

Antes de la actuación de The Cat Empire, los asistentes podrán disfrutar con las canciones de los valencianos Despeinados. Artífices de un rock latino mezclado con ska, la banda lleva más de diez años en la carretera con un espectáculo enérgico y dinámico.

