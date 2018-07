Juan Perro afirma que la "cancelación" de su concierto en Valencia "puede ser objeto de reclamación judicial"

Actualizado 02/05/2013 17:39:18 CET

VALENCIA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El músico Santiago Auserón (Juan Perro) ha insistido en que uno de sus conciertos programado en la Feria de Julio de Valencia fue "cancelado" de una forma "completamente injustificada" y, por tanto, considera que "podría ser, incluso, objeto de reclamación judicial".

La oficina del artista ha hecho público un comunicado --compartido por el propio cantante a través de una red social-- en el que reitera que una de sus actuaciones en Valencia ha sido cancelada.

El pasado 30 de abril, el intérprete manifestó a través de su Facebook que el consistorio valenciano había suspendido su directo del 4 de julio en esta ciudad "por decisión de un concejal para contratar a artistas más afines". Al respecto, desde el Ayuntamiento negaron "rotundamente" esta acusación y explicaron que, "prueba evidente de que no se veta a nadie", el hecho de que Auserón ha actuado en repetidas ocasiones en la ciudad durante el mandato de la alcaldesa 'popular', Rita Barberá.

Por su parte, la Asociación de Promotores de la Comunidad Valenciana (Musicaprocv) precisó, en una nota de prensa remitida en nombre de su socio El Caiman Producciones, que el Ayuntamiento de Valencia no canceló el concierto porque únicamente se hizo una reserva de fecha con una propuesta, que no llegó a cerrarse.

En este sentido, desde la oficina de Auserón mantienen que la versión ofrecida por la promotora "no responde a la verdad", ya que "en ningún momento se planteó que se tratara de una reserva condicionada a posterior aprobación".

Así, explican que en un contacto inicial con la oficina del artista vía email --del mes de febrero--, la productora hizo una primera propuesta económica que fue rechazada por ser "insuficiente para cubrir los costes de producción". Posteriormente, se hizo una segunda oferta, subiendo "apenas 500 euros", y, pasada una semana, se mejoró de nuevo la propuesta, que fue aceptada.

Según estas fuentes, se barajaron varias fechas y se llegó a hablar del 18 de Julio, pero la productora comunicó a la oficina de Juan Perro que no podía realizarse ese día "por compromisos institucionales del Ayuntamiento."

Agregan que, "tras volver a consultar, por tercera vez", se dio el visto bueno a la fecha de 4 de julio y se solicitaron los datos para hacer el contrato, un requerimiento al que el responsable de la productora "no respondió". Finalmente, éste contestó que había que esperar unos días porque había que "cerrar algunos flecos con el Ayuntamiento".

Por último, siempre según estas fuentes, desde la productora se informa que, tras mantener un encuentro con representantes del consistorio, existían "problemas para cerrar el concierto de Juan Perro en Feria de Julio".

Según la oficina de Auserón, el email que recibió de la promotora decía: "dimos el ok a la fecha con la idea de que el Ayuntamiento no iba a poner problemas a la programación de la Feria como ha funcionado en otros años, pero el cambio de concejal ha complicado la cosas y no han aceptado a algunos artistas que habíamos planteado como Juan Perro, Kiko Veneno, El Cigala o Cat Power. Se da prioridad otro tipo de oferta bajo el criterio artístico y particular del Ayuntamiento, no el nuestro. Con esto hemos tenido que reestructurar a último momento las propuestas y presentar a otras alternativas que encajaran en el planteamiento".

COMPROMISO PREVIAMENTE ADQUIRIDO

Por tanto, a raíz de ese mensaje, desde la representación del artista entendieron que se había tomado "una decisión en el Ayuntamiento que no respeta un compromiso previamente adquirido en firme por la empresa El Caimán Producciones, como delegada del Ayuntamiento de Valencia para la contratación de conciertos, por más que estuviese pendiente la firma del contrato, y que la cancelación responde a "criterios particulares, atribuidos al nuevo concejal, que desdicen la línea previa de contratación delegada del Ayuntamiento, sin respetar los acuerdos previos".

Además, se preguntan "cómo es posible que sólo un día después de que se les comunicara que caía la actuación de Juan Perro fuera presentada la programación de todos los conciertos y saliera publicada una foto del concejal (Francisco Lledó) con un cartel detrás donde figuran los nuevos artistas participantes".

La oficina de Juan Perro declara que no puede "determinar el grado de responsabilidad individual o compartida que pueda darse entre los implicados en esta cancelación injustificable" y precisa que decidió colgar su reclamación en Facebook después de haber enviado un escrito a dos asesores de programación del Ayuntamiento para pedir una explicación "sin haber recibido respuesta alguna".