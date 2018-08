Liam Gallaguer coronará el FIB junto a espadas como Justice, Bastille o Madness

Publicado 21/07/2018 18:28:36 CET

BENICÀSSIM (CASTELLÓN), 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El característico rock de Liam Gallagher será este domingo, 22 de julio, el gran protagonista de la última jornada de la 24 edición del Festival Internacional de Benicàssim, donde el excantante de Oasis subirá el escenario Las Palmas. Justice, Bastille o Madness también pondrán el broche al FIB 2018.

Gallaguer repite en el festival después de que su directo fuera uno de los momentos definitivos en el FIB 2017, ya que las canciones del británico congregaron a 45.000 voces cantando al unísono.

Los españoles Dorian son otro de los grupos cabeza de cartel de la última jornada. Los 'fibers' podrán disfrutar de su cóctel de pop, rock, nuevas producciones y sonidos electrónicos contemporáneos en el escenario Visa.

Otros nombres que se darán cita en este mismo emplazamiento serán Wolf Alice, Parquet Courts y King Khan & The Shrines. Paralelamente, el escenario South Beach Dance Stage Radio 3 acogerá a los artistas de North State, Jimothy Lacoste, Alma, Nathy peluso, Anna Of The North, Cedric Gervais y Detroit Swindle.

Como colofón, en VW Driving Music FIB Club se podrán escuchar una noche más los sonidos de la sala madrileña Ochoymedio, de la mano de The Parrots, Los Nastys, Our Girl, Kitai, Marem Ladson, Ywners y Innmir.