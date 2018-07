Una marca de ropa valenciana crea una colección inspirada en el Himno Regional y 'La terreta'

Publicado 04/07/2018 17:24:11 CET

La marca valenciana de ropa para hombre Agreste, fundada por Álex G. Llop, ha lanzado una línea inspirada en el folklore, la cultura y el paisaje autóctonos --"la terreta", como se denomina popularmente-- que incluye, entre otras prendas, camisetas con lemas que reinterpretan fragmentos del Himno Regional.

Esta colección limitada, denominada 'Golden Bunches', está compuesta por pantalones "con fits más ajustados y tejidos confort, y sus primeras camisetas, con prints que representan escenas inspiradas por el propio himno regional valenciano".

"Golden Bunches beneath the palm arcades es la interpretación de unos versos del himno que siempre me emocionaron", explica el empresario en referencia a los versos 'Brinden fruites daurades els paradisos de les riberes, penguen les arracades baix les arcades de les palmeres'.

Tras haberse posicionado con su línea de prendas exclusivas en raw y selvedge denim orientada al mercado internacional, Agreste sintetiza todos los inputs recogidos en su [LAB] --la plataforma mediante la que escucha las demandas de su comunidad-- y lanza una serie de prendas pensadas para el mercado nacional, con fits y tejidos adaptados a sus características y climatologías particulares.

"Apostar por la producción local es uno de nuestros valores más importantes, pero me fastidiaba mucho cuando mi entorno me decía que no podía permitirse comprar nuestras prendas por motivos económicos o de patronaje", explica Llop a través de un comunicado.

Agreste insiste en continuar siendo una marca online, ya que de este modo "la producción local y la alta calidad de las prendas siguen teniendo un precio competitivo al no pasar por la cadena de distribución".

"Mi visión siempre ha sido y será ofrecer al mercado una oferta más competitiva gracias al uso de la tecnología, y la distribución online lo permite. Es difícil, pero hemos tenido que decir que no a unas cuantas propuestas para vender en retail, aunque estamos valorando un par de opciones en Japón y Estados Unidos, donde nuestro producto tiene mucho mercado y la logística todavía nos resta competitividad", explica.