Más de 1.000 kilos de pólvora darán forma al mayor piromusical de Europa en Sueca

Publicado 27/08/2018 17:29:40 CET

VALÈNCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La XVIII edición del piromusical de Sueca (Valencia) supondrá el mayor espectáculo piromusical "jamás disparado en Europa", ya que contará con un "gran despliegue" artístico, combinando "elementos tecnológicos y efectos especiales", y el disparo de un total de 1.300 kilogramos de pirotecnia.

Así lo ha explicado el máximo responsable de la Pirotecnia Ricasa, Ricardo Caballer, que se encargará de disparar el piromusical de Sueca. El espectáculo comenzará a las 23 horas del próximo 15 de septiembre en el estadio Antonio Puchades y la apertura de puertas se realizará a las 18, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

Caballer ha resaltado que para esta edición están preparando un "gran despliegue" artístico, que combina "elementos tecnológicos y efectos especiales", y que dispararán un total de 1.300 kilogramos de pirotecnia expresamente fabricada en las instalaciones de Olocau (Valencia) que creará "la mayor exhibición de efectos pirotécnicos de última generación".

El piromusical, de unos 30 minutos de duración, se dividirá en dos partes diferenciadas. La primera, de 21 minutos, combinará músicas de baile, de rock, de bandas sonoras de películas y terminará con un "apoteósico" final; mientras que la segunda parte, de nueve minutos, estará dedicada a la música que hizo bailar a toda una generación en los años 90, por lo que contarán con "la mejor música de los años 90", mezclada y producida por los mejores djs expresamente para este piromusical. Todo ello coordinado por Víctor Pérez y con los efectos especiales y el láser show de la empresa valenciana VFV.

Para estos 30 minutos de pirotecnia, música y show de efectos, Ricardo Caballer y su equipo han preparado un despliegue "nunca realizado en Europa" en eventos de pirotecnia, ya que tendrán 21 ordenadores sincronizados de disparo simultáneo digital, que darán casi 13.000 órdenes de disparo a los 880 módulos de disparos.

Los organizadores han preparado previo al disparo del piromusical, en un homenaje a los artistas y djs de los 90, un espectáculo musical con la actuación de varios reconocidos djs como Djs Ansthef (Sueca); Javi & Rafa los Gemelos (Puzzle); Jose Coll (Remember The Music, Arabesco y Evento); Jose Conca (Chocolate); Vicente Ferrer (Bananas Maxi Disco); Víctor Pérez (The Face); y de varios artistas invitados como Dj Space, Double Visión, Jerry Daley, Just Luis, Kryss, New Limit y Sonia Madoc.