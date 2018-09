Montón dimiteix perquè el cas del seu màster no influïsca en el Govern de Pedro Sánchez

Publicado 12/09/2018 10:56:42 CET

La ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, Carmen Montón, ha presentat la seua dimissió al president del Govern, Pedro Sánchez, perquè el cas del seu màster no influïsca en l'Executiu, segons ha assegurat en una compareixença convocada aquest dimarts en el ministeri.

Montón dimiteix després de les informacions difoses pel diario.es sobre irregularitats en el màster cursat en la Universidad Rey Juan Carlos i la informació de la Sexta de possible plagi en el seu Treball de finalització de Master (TFM).

"He sigut transparent i honesta --ha subratllat--. Com he reiterat, no he comès cap irregularitat, ho vaig a seguir defenent amb convicció i la consciència molt tranquil·la".

L'exministra ha manifestat orgull i agraïment per que el president del Govern, Pedro Sánchez, haja comptat amb ella per al seu equip. "En tot moment he sentit la qualitat humana, suport i afecte del president del Govern. Els espanyols i espanyoles tenen un magnífic president del Govern i perquè aquesta situació no influïsca li he comunicat la meua dimissió com a ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social", ha explicat.

L'exministra ha assenyalat que "en les últimes 48 hores s'ha posat en qüestió" el seu treball en el màster, la seua assistència a les classes i la superació de les diferents assignatures i ha defès que "des del primer minut" ha donat explicacions i tota la informació" que disposa aclarint tot el que depenia "exclusivament" de la seua responsabilitat.

Segons ha assegurat, si va decidir cursar aquell màster en els anys 2010 i 2011, recentment llicenciada en Medicina, sent ja portaveu d'igualtat del PSOE va ser per a "millorar els seus coneixements i fer millor el treball en el Congrés". A més, ha precisat que es va traure aquest títol "com molts, amb esforç, il·lusió i obstinació".

Montón també ha volgut agrair el "sincer afecte" als seus companys ministres i al seu equip del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social pel seu "magnífic treball i enorme esforç al llarg d'aquests 100 primers dies de Govern" i a tots els seus companys del PSOE per "el seu suport i el seu afecte".

En començar la seua intervenció, ha recordat que fa poc més de 100 dies, el passat 7 de juny de 2018, va prendre possessió com a ministra d'aquest departament "amb il·lusió de formar part d'un Govern per a canviar les coses i millorar la vida de les persones".

En aquests mesos, ha destacat el treball que han fet "per a recuperar els drets de les persones" i ha enumerat alguns "assoliments" com "la recuperació de l'assistència sanitària universal".

També ha posat en relleu altres mesures adoptades com: l'accés als tractaments de reproducció assistida per part de dones soles i lesbianes; la recuperació de drets per a persones en situació de dependència; els primers passos per a l'aprovació de la Llei de Violència contra la Infància o el reial decret per a l'acolliment solidari dels menors estrangers no acompanyats.

"Queda molt per fer però estic convençuda que el Govern ho va a fer", ha subratllat Montón. L'exministra s'ha acomiadat amb un "moltes gràcies i bona nit" entre els aplaudiments dels membres del seu equip presents en la compareixença.