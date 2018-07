Moragues se despide destacando los "mínimos históricos de delincuencia" y la recuperación del Palacio del Temple

Publicado 15/06/2018 19:45:58 CET

VALÈNCIA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Juan Carlos Moragues se ha despedido como delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana con una carta en la que destaca que la región "está en mínimos históricos de delincuencia" y que "próximamente, los valencianos recuperarán el Palacio del Temple", sede original de la Delegación en València.

En la misiva, Moragues ha agradecido el "honor" de haber ejercido este cargo durante los tres últimos años, un tiempo que le ha brindado "la oportunidad de conocer en profundidad esta tierra de norte a sur y escuchar a los diferentes sectores que representan a la sociedad valenciana para construir puentes y poder trasladar las inquietudes y necesidades de los alicantinos, castellonenses y valencianos al Gobierno central".

Desde su "profunda vocación de servicio público", ha tratado de ejercer el puesto de delegado del Gobierno "con lealtad, humildad, esfuerzo y máxima dedicación, con el único objetivo de servir de la mejor manera posible a todos los ciudadanos de la Comunitat".

"He trabajado para acercar la Administración General del Estado a las personas, para hacerla más abierta y más próxima", ha aseverado, y ha recordado que, durante este tiempo, ha tenido "la grata satisfacción de comprobar en primera persona la inmensa labor que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, uno de los grandes puntales de nuestro Estado de Derecho, de nuestra libertad y de nuestro sistema de convivencia".

Además de la Policía Nacional y la Guardia Civil, ha resaltado el papel y el servicio que realizan los militares, con una mención especial a la Unidad Militar de Emergencias (UME), "imprescindible en la lucha contra los incendios forestales que ha sufrido esta tierra en los últimos años". Y ha agregado: "No quiero olvidarme tampoco de los empleados públicos de la Administración General del Estado, cuya labor, la mayor parte de las veces silenciosa, debe ser reconocida por todos".

"A todos ellos, y a quienes me han acompañado durante esta etapa, me gustaría trasladarles mi más sincera gratitud por su dedicación y entrega. Estoy verdaderamente orgulloso del trabajo realizado", ha manifestado.

Respecto a la situación de la Comunitat, el hasta ahora delegado ha subrayado que la región "está en estos momentos en mínimos históricos de delincuencia" y que, por primera vez, València está incluida en la Operación Paso del Estrecho de 2018.

VIOLENCIA DE GÉNERO Y CONCIENCIACIÓN JUVENIL

"Siempre he concebido la Delegación del Gobierno como una Institución que no solo debe centrarse en el ámbito competencial del Ministerio del Interior", ha recalcado acto seguido, para asegurar que en esta etapa ha trabajado por "el bienestar social de los ciudadanos". "De hecho, la lucha contra la violencia de género ha sido una de nuestras mayores preocupaciones", ha subrayado.

Durante estos casi tres años, ha destacado que se ha "logrado incrementar un 248% el número de municipios que forman parte del sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (Viogen)", con al Comunitat como la segunda autonomía con más policías locales adheridas.

También ha potenciado el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos como "eje principal e instrumento para concienciar a nuestros jóvenes sobre los riesgos de internet, violencia de género, acoso escolar, drogas y alcohol, bandas violentas o racismo e intolerancia, con la inestimable colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en coordinación con todos los miembros de la comunidad educativa".

SEGURIDAD VIAL Y AYUDA AL TERCER MUNDO

Como otros logros, Moragues ha repasado el impulso a la concienciación en la seguridad vial y la ayuda a los más necesitados, poniendo en valor el programa de Ayuda Alimentaria. Ha puesto como ejemplo que este fue su primer acto como delegado del Gobierno, "otorgándole así el simbolismo y la importancia que requiere la atención a los más vulnerables y el papel de todos los agentes implicados desde los voluntarios, a las ONG y a las administraciones colaboradoras".

"Hemos celebrado el Día de la Mujer, otorgando reconocimientos a la labor de las funcionarias de la Delegación, y hemos creado las distinciones de las Meninas para reconocer a entidades públicas o privadas, organizaciones y personas comprometidas en la lucha contra la violencia de género".

Su equipo también ha trabajado en los Premios Ejemplares para "reconocer a personas, colectivos, empresas y entidades públicas o privadas que se hayan distinguido de manera extraordinaria en la defensa de derechos y libertades, en el auxilio o rescate de personas en situaciones de peligro, en evitar actos delictivos o en el impulso de iniciativas de carácter solidario", ha desgranado.

Junto a estos tres actos creados e impulsados por la Delegación del Gobierno, ha rememorado su "privilegio de contar con el apoyo de la sociedad civil" en el acto de lectura de la Constitución organizado para poner en valor la Carta Magna.

"DIGNIFICAR EL SERVICIO PÚBLICO"

En definitiva, su labor se ha centrado en "dignificar el servicio público que prestan todos los trabajadores de la Administración General del Estado". A ello cree que también contribuirá "la pronta recuperación de la sede original de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana: el Palacio del Temple, cuyas puertas estarán abiertas para que todos puedan disfrutar y contemplar el patrimonio histórico recuperado", ha celebrado.

"Por último, y no menos importante, me gustaría dar las gracias al Gobierno que confió en mí y me nombró delegado del Gobierno de España en la Comunitat Valenciana", ha afirmado, para remachar que "como servidor público, ha sido un auténtico honor y privilegio ocupar este cargo y servir a los valencianos".