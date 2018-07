MSF confirma que no hay "pacientes críticos" en el Aquarius y que llegarán en condiciones "correctas" pese a la travesía

Publicado 16/06/2018 12:03:05 CET

Advierten de que se ha creado "un precedente muy peligroso" y confía en que sea "un punto de inflexión" para que Europa actúe

VALÈNCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Médicos Sin Fronteras en España, David Noguera, ha confirmado este sábado que no hay "ningún paciente crítico" entre los 629 migrantes que viajan a bordo del Aquarius y de las dos embarcaciones italianas, que se prevé que lleguen al Puerto de València sobre las 12.00 horas de este domingo, y que llegarán en condiciones "correctas" a pesar de que ha sido un viaje "muy largo y en unas condiciones que no ayudan".

Noguera, en declaraciones a los medios, ha explicado que las tres embarcaciones navegan ya este sábado por la mañana en aguas de Mallorca y se prevé que lleguen más o menos a la misma hora en una travesía que está siendo "demasiado larga" y ha insistido en recordar que su opción preferida siempre ha sido desembarcarlos en el puerto más cercano.

Además, ha señalado que las condiciones meteorológicas, con viento y olas fuertes, "no han ayudado" y han provocado "muchos episodios de mareos y de vómitos" en estas personas, que viajan además en condiciones de estrés muy altas por las experiencias "muy traumáticas" que han vivido no solo en el agua sino en las semanas incluso meses anteriores. No obstante, ha destacado que los equipos médicos que viajan con ellos "están preparados" para atenderlos.

Sin embargo, ha insistido en que dentro del buque viajan personas de colectivos especialmente vulnerables como son niños y mujeres embarazadas y personas que han sufrido quemaduras incluso de segundo grado por la mezcla de agua y combustible. Por ello, ha recalcado que es fundamental" traerlos a un puerto "seguro" para que "sean acogidos y tratados de una forma digna y todos sus derechos sean respetados".

Asimismo, ha destacado que se ha conseguido mantener a las familias juntas y a todos los niños también para darles "un entorno lo más seguro posible".

DEVOLUCIONES

Noguera, ante la posibilidad de que algunos de ellos puedan ser devueltos a sus países de origen, ha apuntado que una vez lleguen a València son las autoridades españolas las que tiene que proceder "con los procesos que crean convenientes". No obstante, ha recalcado que hay que tener en cuenta que "muchas de las personas huyen de situaciones de conflicto" y "todos vienen de Libia" país con "unos niveles de sufrimiento altísimos".

De hecho, ha comentado que muchos de las que están a bordo del Aquarius han sufrido "directamente la violencia, la extorsión" y "todos han sido testigos directos de situaciones de ese tipo". Por ello, piden que el estatus de refugiado se "respete" y "todas las personas tengan el derecho a presentar su caso".

En ese sentido, se ha referido a la situación psicológica de estos 629 personas y al respecto ha puesto en evidencia que "todas las personas que se lanzan al mar viven una experiencia traumática no solo por lanzarse al agua de noche en embarcaciones muy precarias sino por los meses atrapados en Libia y todo el viaje que traen en sus espaldas". Por ello, en el barco hay psicólogos que desde el momento de la recogida ya empiezan a trabajar.

Por otro lado, ha apuntado que no ha habido ninguna incidencia entre los migrantes más allá de "los momentos de incertidumbre lógicos cuando el barco fue retenido en alta mar y no había un destino claro por el miedo que tenían de retorno a Libia". Pero una vez que se les clarificó que no era una opción y se les dio un horizonte "la situación se normalizó más allá que cuatro días más en el mar para gente que no está acostumbrada les ha llevado a episodios de mareos y vómitos".

De este modo, el viaje está transcurriendo con "normalidad" y la cuestión de la comida, "aunque alguna no ha sido de la calidad que esperaban, parece que ya está resuelta". Noguera ha explicado que la labor de MSF terminará cuando lleguen a València, que quedarán a cargo de las autoridades y de Cruz Roja.

"PRECEDENTE MJUY PELIGROSO"

Por otra parte, ha considerado que una vez lleguen MSF tendrá que examinar esta experiencia y ver "qué ha ido bien y qué no tanto" porque "sienta un precedente muy peligroso", lo que les "obligará a repensar las operaciones de rescate". Noguera ha subrayado que los rescates "deben continuar" y ahora su barco ha perdido ocho días para traer a los migrantes a València en lugar de seguir con las operaciones de rescate.

En ese sentido, ha instado a las autoridades europeas a "replantearse este modelo" porque es "inaceptable" que después de cuatro años se siga "con este sufrimiento y mortalidad en el Mediterráneo que se ha convertido en el corredor migratorio más mortífero". Por ello, ha confiado que la notoriedad que ha alcanzado el Aquarius sea "un punto de inflexión" y que las autoridades "ejerzan su responsabilidad de una vez y encuentren una solución más humana y solidaria".

Respecto al hecho de que solo un 10% de los diputados hayan estado presentes en la Eurocámara en este debate, ha señalado que le preocupa "más la dejación de responsabilidades" de los Gobiernos en esta tragedia humanitaria. "Espero que sea un punto de inflexión y que se encuentre una solución legal pero más humanitaria a esta tragedia", ha manifestado Noguera.