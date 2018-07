El MuVIM reabre 'La aventura del pensamiento'

Publicado 21/12/2015 15:56:39 CET

La Sala volverá a cerrar próximamente para hacer las reformas por las que cerró, todavía pendientes, y darle un "aire más modernidad"

El Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM) reabrirá este miércoles la exposición 'La aventura del pensamiento' de su Sala Permanente, cerrada hace año y medio para acometer una serie de reformas técnicas, que según el nuevo equipo de Gobierno de la Diputación no justifican la paralización del muestra "escondida misteriosamente" durante todo este tiempo y de forma totalmente "innecesaria".

Así lo han asegurado este lunes en rueda de prensa el diputado provincial de Cultura Xavier Rius, y el director del MuVIM, Rafael Company, quienes han explicado que durante estos meses únicamente se ha limpiado el espacio y se han hecho reparaciones de pequeña envergadura, por lo que próximamente se volverá a cerrar la Sala de forma provisional para realizar las reformas por las que en su día se decidió cerrar, todavía pendientes, y darle un "aire de más modernidad".

En su día se convocó un concurso público para la renovación de este espacio con un presupuesto de cerca de medio millón de euros. Se presentaron dos firmas, la que perdió recurrió la adjudicación a los tribunales, que finalmente le han dado la razón, y será la que se encargue del proyecto, manteniendo las mismas bases.

No obstante, se reserva un "margen discrecional grande", por lo que el nuevo director del MuVIM cofía en trabajar junto a la empresa para poner 'La aventura del pensamiento' "al cien por cien". "Estamos en una etapa de transición" hacia la Sala Permanente definitiva, ha apuntado Company. No hay fecha prevista para el nuevo cierre ni estimación de cuánto durará. "Paramos los relojes" para abordar el proceso con la adjudicataria del concurso "con las manos libres", ha dicho.

En cualquier caso, Company ha confiado en el siguiente cierre no lleve tanto tiempo, ya que el año y medio en el que no se ha mostrado al público ha tenido consecuencias "dramáticas" para las visitas al MuVIM. Según su director, la sala permanente es el "empuje" de un museo, una "fuente constante de visitas" que ayuda a "fidelizar" el público y a atraerlo hacia las exposiciones temporales.

Además, ha recordado que en la última etapa, 'La aventura del pensamiento' se podía visitar únicamente una tarde entre semana, mientras que a partir de este miércoles, se podrá ver en varios pases tanto por la mañana como por la tarde, incluyendo el fin de semana.

Company ha subrayado que reabrir la Sala Permanente era una demanda de la sociedad valenciana que ha enviado numerosas solicitudes para visitarla, desde la comunidad educativa, el tejido asociativo y el público familiar. A su entender, haberla paralizado ha sido una "infrautilización de recursos" de la Diputación.

En este misma línea, el diputado de Cultural, Xavier Rius ha señalado que era "totalmente innecesario" cerrar este espacio por cuestiones que se refieren a algún fallo de iluminación o la reparación de televisores de plasma. "No me cuadra", ha dicho, "se podría haber hecho pero sin cerrarla". "No encuentro justificación adecuada para el cierre", ha sentenciado.

Rius la lamentado que el cierre "inesperado o innecesario" de 'La aventura del pensamiento' que "tal vez quitó a la ciudadanía la oportunidad de reflexionar sobre el pensamiento en nuestra sociedad". De este modo, ha defendido su vigencia: "vivimos en un momento en que es necesario reflexionar, confrontar ideas, valorar la libertad de la expresión y de las ideas, para avanzar como sociedad", ha argumentado.

'La aventura del pensamiento', ha agregado Company, es un "canto a la libertad de expresión y libertad de pensamiento". A través de 15 salas, el recorrido histórico de las ideas que van desde el teocentrismo de la Edad Media, pasando por el ideal de la razón de la Ilustración, hasta concluir en el desarrollo de la ciencia actual.

Con el apoyo de innovadores sistemas de descripción (efectos especiales, proyecciones, elementos arquitectónicos y representaciones), que producen en el visitante una sensación de presencia física y mental en cada uno de los ambientes y períodos que se describen; desde la aventura intelectual y cultural de los monasterios medievales, como sedes de la sabiduría de aquel período histórico, pasando por uno de los hitos más notables como la invención de la imprenta, hasta los hallazgos más notables de la ciencia.

En cuatro idiomas: valenciano, castellano, francés e inglés, se realiza un recorrido cronológico por un espacio expositivo de más de 2.000 metros, que descubre las claves de la historia del pensamiento occidental. El visitante se sumerge en escenarios que recrean los hitos culturales de cada época: desde la Edad Media, pasando por la Revolución Científica de la Edad Moderna, la Ilustración, el racionalismo del XVIII y la Ciencia en la Edad Contemporánea, hasta llegar a los actuales debates sobre la posmodernidad.

El lenguaje audiovisual, el uso de las nuevas tecnologías y la presencia de diferentes personajes, que acompañan al visitante durante el recorrido.