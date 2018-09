Natxo Costa, sobre Intu Mediterrani: "No somos fans pero si cumplen la norma, lo primero es hacer cumplir la ley"

Actualizado 17/09/2018 16:24:48 CET

Anuncia para finales de mes la nueva versión del PATSECOVA que limita el impacto medioambiental y en movilidad de centros comerciales

VALÈNCIA, 17 (EUROPA PRESS)

El director general de Comercio, Natxo Costa, se ha reunido este lunes con los responsables de Intu Mediterrani a quienes ha trasladado que "no somos fans (del proyecto) pero si cumplen la norma lo primero es hacer cumplir la ley". En su opinión, su modelo que "va en contra de los intereses de la mayoría de las empresas valencianas, incluso de las grandes superficies ya implantadas", dado que "el área metropolitana de Valencia tiene ya una sobresaturación comercial que impide que todos centros comerciales funcionen a pleno rendimiento" y la llegada de Intu "iría en detrimento" de otros.

Costa ha realizado estas declaraciones tras mantener un encuentro con los promotores de Intu Mediterrani, a petición de la empresa, en el que le han explicado las "bondades" de su nuevo proyecto, después de modificar el que fuera rechazado por la Generalitat hace tres años.

Para el director general de Comercio se trata de "un modelo que no nos representa y no estamos de acuerdo", ha insistido. Desde el Gobierno valenciano hay que ser "coherentes" con la defensa del pequeño comercio y del comercio tradicional, uno de los puntos recogidos en el Pacto del Botànic, ha recordado Costa. "No podemos dar dinero a un modelo de negocio con una mano y con la otra legislar en contra", ha puntualizado.

Aún así, Costa ha querido dejar claro que la Conselleria de Economía "tiene pocas competencias" a la hora de autorizar la instalación de Intu Mediterreni "y menos todavía en el estadio actual, con una modificación del PGOU de Paterna que se tiene que tramitar con la Conselleria de Territorio y de Medio Ambiente".

Según ha explicado, la Conselleria de Economía "no tiene capacidad para oponerse". Si se quiere abrir un establecimiento en un espacio que tiene la calificación urbanística adecuada, los requisitos que se tienen que cumplir están tasado, no hay capacidad de oponerse de forma arbitraria".

A día de hoy, en la fase actual de tramitación de modificación del PGOU de Paterna, "no se podría instalar" porque "no cumple la calificación urbanística de los terrenos". Si ahora las dos Conselleries implicadas autorizan la modificación del PGOU y después el pleno del consistorio de Paterna --"de aquí meses o años"-- lo aprueba y la zona se recalifica como zona terciaria comercial, cumplirá. A fecha de hoy no se podría porque no está calificado como área terciaria", ha subrayado.

Además habrá que ver si mientras tanto, cambia el gobierno municipal en Paterna y si el consistorio que salga tras las elecciones da el visto bueno a esta recalificación, ha apuntado, al tiempo que ha expresado su "incertidumbre" ante la empresa brtánica por la posible influencia que pueda tener en el proyecto el "duro Brexit" que se está promoviendo en Reino Unido.

EL PATSECOVA ESPECIFICA EL USO TERCIARIO "COMERCIAL"

Además, Costa ha anunciado que para finales de mes tienen previsto presentar la nueva versión del Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio de la Comunitat Valenciana (PATSECOVA), cuya redacción fue aprobada en 2011 con el PP en la Generalitat y fue retomada en 2015 por el actual Gobierno del Botànic. El documento, que tendrá que pasar un trámite por la Conselleria de Medioambiente, será sometido a información pública y habrá un período de alegaciones. La previsión es que pueda aprobarse dentro de la actual legislatura.

El PATSECOVA "no puede poner limitaciones desde el punto de vista económico ni de saturación comercial", algo que está expresamente prohibido por la directiva europea de servicios. Lo que sí hace es poner "limitaciones desde el punto de vista de la saturación en cuanto a la movilidad y del impacto ambiental que tienen estos grandes instalaciones", ha precisado Costa.

En este sentido, "si Intu Mediterrani aspira a recibir millones de visitantes al año eso tiene un impacto en la movilidad y medioambiental" que tendrá que tenerse en cuenta, ha apuntado Costa, ya que la idea es que el PATSECOVA pueda aprobarse en esta legislatura y "casi seguro entrará en vigor antes de que presenten su proyecto definitivo, antes de la recalificación urbanística, y como cualquier norma se tendrá que adaptar a lo que marca la ley si quieren tirar adelante".

Una de las cosas que establece el documento es que a la hora de modificar un PGOU se especifique y se diferencie entre el uso terciario y el uso "terciario comercial", ha avanzado.