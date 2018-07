Oltra dice que el presidente de la Diputación se debe votar y Puig señala que Gaspar es la propuesta del PSPV

Publicado 28/06/2018 14:05:40 CET

VALÈNCIA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La coportavoz de Compromís y vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha señalado que el nombramiento del nuevo presidente de la Diputación de Valencia se "debe de votar" porque se trata de una corporación "plural", mientras que el líder de los socialistas valencianos y jefe del Consell, Ximo Puig, ha apuntado que Toni Gaspar es la propuesta del PSPV que habrá que negociar.

Así lo han indicado ambos a los medios de comunicación, después de que el presidente de la institución, el socialista Jorge Rodríguez, fuera detenido este miércoles en la operación Alquería, que investiga un presunto caso de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa, y el Secretariado del PSPV propusiera su suspensión de todos sus cargos y al actual vicepresidente, Toni Gaspar, como candidato a sustituirle al frente de la corporación provincial.

Al respecto, Oltra ha comentado que la decisión del PSPV de proponer a Gaspar como sustituto de Rodríguez lo sabía por "los medios de comunicación", pero desconocía si esta propuesta había sido trasladada a los representantes de Compromís en la Diputación como "sería lógico". "Esto no es una designación de una persona, sino que se debe de votar", ha subrayado.

A su juicio, los cambios "se tienen que hacer con la gente que tiene que votar" y, además, ha señalado que en ese escenario de cambio en la Diputación habrá otras cuestiones que tendrán que estar encima de la mesa como son reformas "profundas" en actuaciones y estructuras.

"Esto no es quitamos a uno y ponemos a otro. No hay sucesor designado. Aquí hay una corporación plural y, además de la cuestión del cambio de personas, se debe de tratar cambios en estructuras y actuaciones para que estas cosas no puedan pasar", ha subrayado.

Entre los temas a abordar, ha insistido en la necesidad de abrir una reflexión sobre el futuro de Divalterra, empresa que "se perpetúa como un mecanismo hecho a base de irregularidades" y que "no hay manera de que deje de funcionar en la inercia de las irregularidades", ha lamentado. "Eso es un problema de fondo que se debe de atacar desde el fondo", ha subrayado.

Por tanto, ha avanzado que uno de los condicionantes que Compromís va a plantear es "hablar seriamente de Divalterra" porque "no puede se puede tener estructuras podridas que sigan generando podredumbre".

Por su parte, Ximo Puig ha puntualizado que Toni Gaspar es la propuesta del PSPV para presidir la corporación provincial de Valencia porque a su partido "le corresponde presentar la candidatura", pero ha señalado que "evidentemente el PSPV deberá negociar la investidura".