Oltra sobre 'La Manada': "Estoy igual de indignada que la ciudadanía, me resulta incomprensible"

Publicado 22/06/2018 13:44:58 CET

VALÈNCIA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha afirmado este viernes que tiene "la misma estupefacción" y está "igual de indignada que la ciudadanía" ante la decisión de conceder la libertad provisional a los miembros de 'La Manada': "Me resulta incomprensible, solo lo puedo entender desde una falta preocupante de formación en perspectiva de género".

Así se ha pronunciado Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell sobre el auto de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra por el que se dicta la libertad provisional de 'La Manada', que se basa en que los magistrados no aprecian riesgo de fuga de los condenados al haberse reducido "notablemente" en la sentencia las penas que solicitaban las acusaciones y al no apreciar tampoco riesgo de reiteración delictiva.

Para la vicepresidenta, solo se puede entender esta decisión "desde una falta preocupante de formación en perspectiva de género y una disociación preocupante entre lo que la sociedad está reclamando y el correlato de las decisiones en este caso". "Me resulta muy incomprensible la valoración de riesgo y de alarma social, como al resto de ciudadanos de este país", ha agregado.

También ha calificado como "positivo" que la Fiscalía haya decidido recurrir esta resolución judicial, y ha agregado que "en este país debe empezar a entender que el 8M fue un antes y un después en políticas de igualdad, de empoderamiento de las mujeres, de querer calles seguras y de que ningún hombre tiene que agredir, que entiendan de verdad que 'no es no' y eso, además, tenga unas consecuencias judiciales penosas para quienes no lo entiendan".