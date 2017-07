Oltra sobre el plurilingüismo: "Los niños iniciarán el curso en los centros elegidos con todas las consecuencias"

Actualizado 28/07/2017 14:15:52 CET

Pide tranquilidad a los padres porque la suspensión del decreto afecta al 6% de los alumnos y dice que ya se preparan los recursos judiciales

VALÈNCIA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, ha pedido a las familias de la Comunitat Valenciana "tranquilidad" tras las últimas resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que obligan, entre otras cosas, al Consell a suspender su decreto del plurilingüismo y volver a la normativa anterior, aprobada por el PP. "Lo más importante que el Consell quiere trasladar es tranquilidad a los padres y madres porque los niños de 3 años y el resto de la población e escolar comenzarán con total normalidad el curso en los centros elegidos por sus padres". "Y con todas sus consecuencias", ha aseverado.

Así lo ha manifestado la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al pleno del Ejecutivo autonómico a preguntas de los medios sobre las decisiones del TSJCV conocidas este jueves que, por una parte, suspenden parcialmente el decreto de plurilingüismo por considerar que supone "un agravio comparativo" hacia los alumnos que estudian mayoritariamente castellano, y, por otro, obligan a volver a la normativa anterior, esto es a los decretos 127/12 y 234/97 .

Mónica Oltra, que ha reiterado que el Gobierno valenciano "acata las resoluciones judiciales pero no las comparte", por lo que ya está preparando los correspondientes recursos, ha recalcado que la suspensión del decreto y retrotraerse a 2012 "solo afecta a un 6 por ciento de la población escolar valenciana, no al 94 por ciento restante", en concreto a los niños de 3 años, "con lo que eso supone".

La vicepresidenta ha lamentado que el auto del TSJ "nos retrotrae 20 años atrás, a un modelo lingüístico fracasado, que ha tenido como consecuencia que solo el 6% de los niños y niñas dominen el inglés, el 30% el valenciano y el 99% el castellano". Asimismo, ha reafirmado que el conseller de Educación, Vicent Marzà, "obviamente, tiene todo el apoyo" del Ejecutivo valenciano, frente a la petición de dimisión realizada por la oposición.

Preguntada por los motivos por los que Marzà no ha comparecido en la rueda de prensa para dar explicaciones, Oltra ha recalcado en tercera persona: "Aquí está la portavoz del Consell explicando las decisiones del Consell, como todos los viernes. El Consell tiene un carácter solidario de las decisiones que tomamos", ha subrayado.

Sobre el hecho de que el TSJ haya identificado al secretario autonómico de Educación, Miquel Soler, como responsable de hacer cumplir las resoluciones de la sala y no a Marzà, Oltra entiende que "la sección --del TSJCV-- tendrá su razón para haber obviado la responsabilidad del conseller, en la que no voy a entrar" y ha garantizado que "todo se dirimirá en el proceso de recurso" que interpondrá el Consell. "Y el decreto lo aprueba todo el Consell, todos somos responsables de su aprobación", ha recalcado.

Por todo ello, "el Consell sigue manteniendo el objetivo de que los niños valencianos dominen las dos lenguas cooficiales y una extranjera cuando acaben su etapa educativa obligatoria sin que los padres tengan que pagar", ha aseverado, una meta que esperan conseguir "de una forma u otra" y en la que la Generalitat se mantiene "absolutamente firme".

Interrogada por si se plantea un nuevo proceso de matriculación al tener que volver al modelo de líneas en castellano y valenciano, la vicepresidenta ha llamado la atención sobre el hecho de que los niños de 3 años no tienen asignaturas, sino que hacen rutinas preparatorias para la primaria --"no se sientan en una silla y abren un libro de texto--, y ha reiterado que "este 6 por ciento de la población escolar y el resto comenzará el curso con total normalidad en función de la elección de sus padres y se respetará lo que los padres hayan elegido".

NO PUEDE AFIRMAR SI SE MANTENDRÁN LOS PROGRAMAS ESCOGIDOS

Cuando se le ha insistido si "con todas las consecuencias" significa que se respetará el programa lingüístico en el que se han matriculado los niños, la portavoz del Consell ha dicho: "Así no podría afirmarlo".

En cualquier caso, ha reiterado que lo harán "con toda normalidad" y "con todas las consecuencias de su elección", y que "se tomarán las decisiones para que el 8 y el 11 de septiembre puedan empezar el curso en el centro que hayan elegido", por lo que los padres "pueden estar tranquilos".

Para Oltra, "la gente está muy tranquila porque, sinceramente, hablamos de un 6% de escolares". "Que los padres disfruten de la playa y la montaña porque el Gobierno valenciano se ocupa", ha manifestado, para más tarde recalcar que "hablamos de un 94% que ya está encima de la toalla tomando el sol" y que el resto "también pueden estar tranquilos, de eso se ocupará el Consell".

Y sobre los centros valencianos en los que el Consejo Escolar ha votado un modelo condicionado a una mayor formación de valenciano e inglés, ha vuelto a decir que "todos los padres pueden estar tranquilos". En este punto, ha subrayado la importancia de recordar que tienen 3 años, por lo que ha ilustrado que "no van a leer 'Hamlet'" y ha bromeado que "si hay alguno, lo llevaremos a un centro de alta capacitación".

Se trata, para la portavoz del Consell, de "avances en etapas educativas que no son ni obligatorias". "¿Qué hacemos con los niños de 0 a 3 años que no están escolarizados?", se ha preguntado.

OBJETIVO "IRRENUNCIABLE"

Preguntada por un posible "chantaje" en el modelo de plurilingüismo que plantea el decreto, Mónica Oltra ha asegurado que "como el objetivo es irrenunciable, volver al modelo lingüístico fracasado es renunciar al objetivo", pues considera que la norma anterior "ha fracasado objetivamente". "Desde luego, querer conseguir algo desde la base de un modelo fracasado es una contradicción en término, es un imposible", ha manifestado.

Ha insistido en que la Generalitat mantiene la meta de que los niños valencianos "dominen las tres lenguas en plenitud y sepan desarrollarse en ellas allá donde vaya, independientemente de los instrumentos normativos". "Vamos a seguir el 'caminet', acatando las decisiones judiciales pero recurriéndolas".

ESTUDIA RECURSOS "EN UNA PROPORCIÓN RAZONABLE"

Oltra ha ironizado al decir que el Consell se encuentra actualmente "estudiando en una proporción razonable cómo vamos a encarar los recursos", utilizando la misma expresión empleada por el TSJ al manifestar que la Generalitat puede otorgar al valenciano un trato diferenciado sobre el castellano "en una proporción razonable".

Respecto a si cree que ha habido un posible error en la manera en la que Educación ha elaborado el decreto, ha recordado que la norma "tiene precedencia en otras comunidades autónomas" como en Murcia o Madrid". El decreto impulsado por la Conselleria "se ajusta", según ella, "a derecho y a la necesidad y objetivo de que los niños dominen valenciano, castellano e inglés cuando acaben la etapa obligatoria". Y ha recordado que "al final, una norma es un instrumento para conseguir un objetivo".

En este sentido, ha definido el decreto como "una pieza más de la estrategia" y de un "todo", al tiempo que ha recordado otras actuaciones como la mejora en el extranjero de la formación en inglés de "centenares" de profesores valencianos y la implantación de asesores de conversación en todos los centros, algo que "no tiene ninguna comunidad".

"Lo que no entiendo es por qué algunos están empeñados en que los niños no tengan más oportunidades en la vida", ha lamentado Oltra, que no entiende "por qué por saber inglés tengas que pagar una academia privada". Pero ha añadido: "O sí lo entiendo, a lo mejor solo queremos que algunos aprendan inglés", una visión frente a la que el Consell está "empeñado en que todos tengan las mismas oportunidades, no solo las que las puedan pagar". "De ahí no nos va a sacar nadie", ha sentenciado.