Oltra, "segura" de que Puig irá al Senado por la financiación a "explicar y a exigir una financiación justa"

Mulet reitera que la intervención del 'president' "no está entre las registradas" en la cámara alta y se pregunta "cómo es posible"

La vicepresidenta de la Generalitat y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, se ha mostrado "segura" de que el 'president' Ximo Puig acudirá al Senado "a comparecer, a explicar y a exigir una financiación justa" para la Comunitat Valenciana.

Oltra se ha pronunciado de este modo en atención a los medios en un acto en València en el que ha inaugurado la jornada 'Acuerdo Marco: Hacia un sistema de estabilidad para el sector empresarial en el ámbito residencial'.

La también consellera de Igualdad y portavoz del Consell ha afirmado que está "segura" de que "el presidente de la Generalitat irá a comparecer, a explicar y a exigir una financiación justa para esta comunidad, en sintonía con lo que está haciendo el Gobierno valenciano" y ha añadido que no ve "más consecuencias a esta polémica, más allá de que estamos en verano, a lo mejor", ha ironizado.

Oltra ha hecho estas declaraciones después de que el senador de la coalición Carles Mulet asegurara este lunes que el jefe del Consell "retiró su solicitud de comparecencia meses después de haberlo pedido". Mulet, en un comunicado, ha reiterado hoy que la intervención de Puig "no está ya entre las registradas en el Senado" y se ha preguntado "cómo es posible después de tanto esfuerzo" y "siendo tan consciente de la necesidad de modificar cuanto antes el sistema de financiación autonómico".

Sin embargo, Oltra ha dicho desconocer "por qué en el Senado se ha dado esta explicación" sobre el supuesto rechazo de Puig a acudir a la cámara alta. "Los senadores tendrán sus razones para haberlo dicho pero la postura del Gobierno valenciano está clara: todos los miembros del Consell, incluido el presidente, allá donde se nos invite a comparecer iremos a exigir la financiación justa para los valencianos", ha señalado.



"EXTRAÑEZA POR EL MALESTAR DE LOS SOCIALISTAS VALENCIANOS"

En el comunicado de este martes, Mulet ha manifestado "su extrañeza tras el malestar suscitado entre los socialistas valencianos" después de que ayer la coalición solicitara la comparecencia de la Secretaria Autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, miembro de Compromís, en la Comisión de Hacienda del Senado para hablar de "los perjuicios del actual sistema de financiación" al asegurar que Puig había retirado su petición.

"Compromís ha realizado en los últimos años numerosas peticiones de comparecencia de altos cargos y la solicitud de la titular de la Secretaría Autonómica de Hacienda valenciana hay que circunscribirla en la normalidad, la lealtad institucional, colaboración y en el trabajo diario que se realiza en el Senado como cámara territorial", ha sostenido Mulet, que ha rechazado que se haya producido "ningún rifirrafe". "Ni entendemos que se nos acuse desde el PSOE de hacer el juego al PP", ha señalado Mulet.

"Todo lo contrario", ha proseguido el senador de Compromís, "nosotros somos leales a la petición de Les Corts de trasladar y visibilizar la agenda y problemas de los valencianos y la financiación autonómica es un punto de primer orden entre las prioridades de una formación que quiere mejorar la justicia y la calidad de vida de sus ciudadanos, por lo que Puig debe comparecer cuanto antes".

"PUIG DEBE HABLAR EN EL SENADO SIN MÁS DEMORAS"

Mulet ha argumentado que "si antes era urgente, también lo es ahora, y si José Montilla pudo comparecer hace siete años, Puig también debe poder hablar en el Senado sin más demoras".

Desde Compromís han recordado los actos en el Círculo de Bellas Artes pidiendo 'un finançament just', la Declaración Institucional de Les Corts 'Per un finançament just a la Comunitat Valenciana' y se preguntan "después de tanto esfuerzo, cómo es posible que la petición de comparecencia de Puig, de la que se hizo eco la prensa, no esté ya entre las registradas en el Senado, siendo tan consciente, como lo es, de la necesidad de modificar cuanto antes el sistema de financiación autonómico".

Mulet ha recordado que Puig "dijo que ni PP ni PSOE ni nadie le exige al Consell cuál es su agenda" y que "comparecería en el Senado" y le ha pedido que "pasen de las palabras a los hechos, porque lo que vale para (Cristóbal) Montoro, vale para (María Jesús) Montero".

Los senadores de Compromís tramitarán la solicitud de comparecencia de la secretaria autonómica de Hacienda si "prosigue el desinterés de los socialistas" en solicitar la presencia Puig en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, ha reiterado Mulet en el comunicado de hoy.