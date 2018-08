Oltra subraya que la abstención en el CPFF es "la postura unánime del Consell": "Es un avance, pero no suficiente"

Publicado 20/07/2018 14:19:38 CET

VALÈNCIA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha subrayado este viernes que la abstención de la Comunitat Valenciana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este jueves es "la postura unánime del Consell" porque aunque ha admitido que rebajar dos décimas el objetivo de déficit es "un avance", considera que "no es suficiente".

Así lo ha indicado Oltra a los medios de comunicación, al ser preguntada por si hubo discrepancias en el seno del ejecutivo autonómico a la hora de decidir abstenerse en el CPFF, en el que se aprobó la propuesta del Gobierno de rebajar dos décimas el objetivo de déficit de las comunidades autónomas de cara al próximo año, de forma que pasará del 0,1% del PIB previsto al 0,3%, lo que se traducirá en un incremento de los recursos autonómicos de alrededor de 2.400 millones de euros.

Al respecto, ha subrayado que la postura del Consell es "la del Consell" y ha señalado que "obviamente" en la conformación y en los debates hay "muchas posturas previas y luego se llega a una conjunta". "Probablemente habría una postura previa de votar a favor y otra de hacerlo en contra y la abstención es el punto de encuentro", ha señalado.

A su juicio, lo que "no es de recibo" y es "chalaneo político y partidismo" es la postura que adoptaron las CCAA gobernadas por el PP "que hace unos meses votaron a favor de un objetivo de déficit del 0,1% y ahora están en contra de un 0,3%". "Es una irresponsabilidad política muy grande porque la incoherencia e incongruencia es la primera piedra de otros procesos indeseables en política", ha puntualizado.

De este modo, ha defendido la decisión que tomó la Comunitat al entender que "la abstención era el equilibrio" entre el 0,3% que es "mejor" y el 0,1%, pero todavía "insuficiente". "Entendemos que es un avance, pero no suficiente para este territorio porque los objetivos de déficit de manera lineal cuando hay situaciones desiguales aquí castigan a quien ya está castigado con la infrafinanciación y no nos pueden castigar dos veces", ha indicado.

En este sentido, ha lamentado que el nuevo objetivo "ahoga" a la Comunitat que ya está "castigada con menos financiación" de la que debería porque si no cumple tendrá "consecuencias". "Es obvio que no podremos cumplir como otras CCAA que tienen una financiación por habitante más grande que la nuestra", ha manifestado.

REFORMA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN

Respecto a la propuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de crear un grupo político de trabajo para la reforma de financiación autonómica, que se reunirá a partir de septiembre, Oltra ha manifestado que esta cuestión se debe de abordar "ya", aunque ha valorado que los trabajos comiencen en septiembre. "Que sea el 1 de septiembre. Si por mi fuera en agosto", ha agregado.

En este sentido, ha urgido a abordar "de una vez" la reforma del sistema de financiación porque ha lamentado que la situación que padece la Comunitat es "una anomalía democrática dentro del sistema". "Somos la única CCAA de España más pobre que la media que paga más y eso comporta que no tengamos suficiencia financiera para garantizar derechos".

Ha recordado que, como consecuencia de esta situación, surgió un movimiento "unánime" en la región "de todo el espectro político, la sociedad civil, la patronal, sindicatos, universidades y municipios" para exigir un sistema de financiación "justo" porque "la Comunitat no quiere ser más que nadie pero está harta de ser siempre la ultima"; inversiones en los PGE con arreglo a las necesidades y al peso poblacional y una regulación de la parte de la deuda "que se ha generado por culpa de la infrafinanciación".

Oltra ha insistido en que "no es lo mismo generar deuda porque se gestiona mal o por la corrupción", que por "recibir menos dinero". Esa parte, ha remarcado, "no puede lastrar las cuentas públicas valencias y debe trasladarse a la Administración General del Estado porque no es responsabilidad nuestra, sino de que ha venido poco dinero", ha subrayado.

Ha destacado la "generosidad" del Consell que puso encima de la mesa una propuesta de reforma del sistema financiación no solo mirando "el ombligo" de la Comunitat, sino teniendo en cuenta las necesidades de otros territorios. "Defendemos los intereses valencianos, pero no lo hacemos por encima de nadie", ha enfatizado.

A su juicio, es una cuestión que se que tiene que abordar desde "la lealtad y ganas de cooperar y colaborar" para lograr una propuesta "justa para todos los territorios", pero, sobretodo, "que arregle la injusticia con el territorio valenciano".

REUNIÓN PUIG Y SÁNCHEZ

Por otro lado y cuestionada por el encuentro que mantendrán en la tarde de este viernes el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Castellón, Oltra ha indicado que se trata de una "reunión informal en un ámbito festivo como es la celebración del FIB".

Ha comentado que se abordarán los temas "que más aprietan el zapato de los valencianos" como son la financiación o la mejora de las inversiones y ya en otro momento tendrá lugar "la reunión formal donde se establecerán los temas de fuerzas que el Consell quiere trasladar al presidente de España".