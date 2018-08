Oltra sobre el techo de gasto: "Nos estamos desangrando, no queremos tiritas sino una transfusión"

Publicado 27/07/2018 13:43:11 CET

Confía en que cuando se repita la votación haya "una solución satisfactoria" para "todos los territorios y partidos"

VALÈNCIA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha insistido este viernes que la Comunitat Valenciana se está "desangrando" por "la falta de ingresos justos" y por ello "no necesita más tiritas, sino que nos cosan la herida y una transfusión" de dinero con un nuevo sistema de financiación.

Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, ha explicado al respecto que lo que haga cada partido político en la votación de este viernes en el Congreso de la nueva senda de déficit marcada por el Ejecutivo debe preguntarse a cada formación, pero que la posición del Gobierno valenciano sigue siendo "la abstención" porque "la solución no es aumentar la deuda sino la financiación".

En cualquier caso, ha apuntado, ante la posibilidad de no lleguen los 220 millones a la Comunitat al ser rechazado en el Congreso el techo de gasto, que, por ley, la votación debe repetirse en un mes y para entonces ha confiado en que haya "una solución satisfactoria" para "todos los territorios y para las formaciones políticas plurales que conforman el Congreso".

En ese sentido, ha recalcado que aumentar el gasto "no es la solución" porque hará que "nos desangremos más". "No queremos más tiritas, queremos que nos cosas la herida y nos hagan una transfusión de dinero", ha reclamado. Así, ha reiterado que la solución pasa por "un nuevo sistema de financiación justo, la regularización de la deuda en la parte sobrevenida por la mala financiación, así como unas inversiones en arreglo a nuestras necesidades" como se aprobó por unanimidad en las Corts.

Preguntada por las consecuencias que tendrá para la Comunitat el rechazado en el Congreso, ha insistido en que "en un mes se tiene que producir otra votación" y "no hay que adelantar acontecimientos". "Cuando pase el mes y se vuelva a votar se valorará", ha señalado.

En todo caso, ha aclarado que "las motivaciones" que han marcado a los distintos partidos políticos en esta votación son "muy diferentes". Al respecto, ha apuntado que es "cierto" que para la Comunitat Valenciana el que "no se apliquen criterios tan restrictivos del déficit es muy importante hasta que no haya una financiación justa pero también es cierto que la solución no es aumentar la posibilidad de deuda sino los ingresos".

En ese sentido, ha insistido en esta fue la postura que defendió "de forma brillante y muy vehemente" el conseller de Hacienda, Vicent Soler, en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera porque "no es justo aplicar un trato igual para comunidades que tiene situaciones de partida desigual". "Esta Comunitat no tiene un problema de gasto, somos las que menos gastamos, sino de ingresos", ha apostillado.