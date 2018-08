La pequeña gorila de Bioparc, Virunga, cumple dos años entre guirnaldas, regalos sorpresa y una tarta de dos alturas

Publicado 17/08/2018 14:50:19 CET

La pequeña gorila de Bioparc Valencia, Virunga, cumple este viernes dos años y, para celebrarlo, el equipo del parque ha sorprendido a su familia con una fiesta de cumpleaños en la que no ha faltado la decoración con guirnaldas de colores, regalos sorpresa y una tarta de cumpleaños de dos alturas hecha con frutas y verduras.

Este viernes hace dos años que nació, a la vista del público, Virunga, fruto del importante programa internacional de conservación 'ex situ' (EEP) de esta especie en el que participa Bioparc, ha indicado el parque en un comunicado.

Los gorilas son una de las especies con mayor amenaza de extinción y están catalogados en peligro crítico (Critically Endangered) por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), por lo que un nacimiento es siempre una noticia de esperanza y motivo de celebración para la preservación de la biodiversidad.

De esta forma, Bioparc ha conmemorado este hito y ha sorprendido a la familia de gorilas con una auténtica fiesta de cumpleaños, en la que Virunga ha recibido un "enorme" pastel de dos alturas que contenía sus alimentos preferidos, frutas y verduras, y estaba decorado con gelatinas y, de forma excepcional, con nata.

El público que ha acudido a la celebración ha podido contemplar el asombro de la familia de primates al salir y cómo han disfrutado todos de este día tan especial. Los hermanos Ebo, de cinco años, y Pepe, de tan sólo cinco meses, junto a Virunga, han sido los protagonistas de la fiesta, pero también los adultos Mambie, el macho espalda plateada y progenitor, junto a las hembras Fossey, Ali y Nalani, han degustado la suculenta comida.

VIRUNGA Y EBO

La cumpleañera recibe su nombre de las montañas Virunga, lugar emblemático para los gorilas donde desarrolló su trabajo la primatóloga Dian Fossey, que acercó al público esta especie gracias al libro y película 'Gorilas en la niebla'.

En este sentido, Bioparc Valencia no solo está comprometido en su conservación 'ex situ', también lo está en la conservación 'in situ' a través de la Fundación Bioparc.

La fundación participa en el proyecto EBO, que dio el nombre al primer gorila nacido en la Comunitat Valenciana y que lucha para preservar un pequeño y valioso bosque de Camerún donde habita un grupo de gorilas que se encuentran en serio riesgo de extinción.