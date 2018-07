Plácido Domingo y Pilar Bardem, entre los firmantes de un manifiesto de apoyo a los cantantes del Cor de la Generalitat

Publicado 16/07/2018 14:37:55 CET

VALÈNCIA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 95 personalidades de la cultura, entre ellas el cantante Plácido Domingo, la actriz Pilar Bardem o el ex intendente del Palau de les Arts, Davide Livermore, han firmado un manifiesto en apoyo a los cantantes del Cor de la Generalitat, que denuncian que la Generalitat no ha dado respuesta a su petición para "encontrar una fórmula" para asegurar su continuidad laboral que no pase por un concurso público.

Los trabajadores del Cor han indicado a través de una nota de prensa que a día de hoy no han recibido "propuesta alguna" de solución al conflicto que se planteó con la publicación del II Acuerdo de la comisión de diálogo social del sector público instrumental de la Generalitat Valenciana para la reducción de la temporalidad en el sector público.

En el caso del Cor de la Generalitat, en el manifiesto se explica que los representantes sindicales del Instituto Valenciano de Cultura fueron convocados por las autoridades, para comunicarles que se llevará a cabo un concurso público con la finalidad de cubrir con carácter definitivo los puestos de cantantes del coro. Esto, según se indica, implicaría la posible "remoción de un gran número (potencialmente todos) de los actuales cantantes y su sustitución por otras personas distintas".

Los firmantes del manifiesto consideran que esto sería un "despropósito": "un coro no es la suma de un número de personas que cantan juntas, sino un colectivo que trabaja en equipo, cantantes que durante años han aprendido a complementarse y colaborar".

"Esto ha llevado al Cor de la Generalitat Valenciana a ser aclamado unánimemente por el público y la crítica, tanto por sus prestaciones vocales y su experiencia musical como por sus calidades escénicas, modeladas y ganadas a lo largo del tiempo gracias al trabajo teatral con directores de escena de reconocido prestigio internacional. El Cor de la Generalitat Valenciana se ha convertido en una de las piezas insustituibles del Palau de les Arts y así debe seguir siendo para llevar a cabo el proyecto anunciado por el recientemente renovado Patronato de Les Arts", destaca el texto.

La decisión de la Administración de llevar a cabo un concurso para cubrir con carácter definitivo los puestos de Cantantes del Cor de la Generalitat, afirma el manifiesto, "pone en riesgo el patrimonio artístico que significa la calidad alcanzada, a día de hoy, por el Cor y también la continuidad en su puesto de trabajo de las casi sesenta personas que actualmente lo componen: la defensa del patrimonio artístico y de la continuidad en su puesto de trabajo de los actuales integrantes van de la mano".

GENERALITAT: EL OBJETIVO ES "MANTENER LA PLANTILLA ENTERA"

Al respecto, a principios de junio, el secretario autonómico de Cultura, Albert Girona, señaló que su objetivo es "mantener la plantilla entera" del Cor de la Generalitat y al propio director porque es el "buque insignia" del Institut Valencià de Cultura y "una pieza fundamental". Además, días más tarde, aseguró que estaban buscando la "fórmula menos gravosa" para encontrar una solución "antes del verano".

Desde el Cor han señalado que durante el tiempo que ha pasado desde que se anunció esta intención de la Generalitat, han recabado y conseguido la solidaridad y los apoyos a su situación de multitud de personas relacionadas con el mundo de la cultura.

Así, el manifiesto lo firman un total de 95 personalidades en tales como Plácido Domingo, Pilar Bardem, Roberto Abbado, Fabio Biondi, miembros de La fura dels baus, Joan Font, Yarom Traub, Nicola Luisotti, Christopher Franklin, Rosana Pastor o Juan Diego.