Plataforma de Afectados por las Hipotecas instala un punto de información 24 horas en una calle del centro de Valencia

Actualizado 10/12/2012 15:38:00 CET

Recorrerán las sedes de todos los bancos y cajas para que designen un interlocutor con el que negociar los casos de desahucio

VALENCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) ha instalado un punto de información y recogida de firmas que atenderá las personas las 24 horas del día en la calle Pintor Joaquín Sorolla, número 17, de Valencia. La entidad ha pedido permiso a Delegación de Gobierno para emprender esta iniciativa, que ha iniciado este mismo lunes.

El puesto informativo, instalado en una isleta en el centro de la capital del Turia, se completa con una nueva acción que también ha arrancado este lunes. Miembros de la PAH recorrerán cada día la sede de un banco o caja de ahorros para entregar una carta en la que solicitan a la dirección se comprometa a designar una persona con capacidad de negociación para mediar en los casos de desahucio.

La idea es crear una figura intermediaria en la entidad bancaria "con capacidad para negociar con las personas afectadas por las hipotecas y la misma plataforma para encontrar soluciones a la dramática situación", ha explicado el portavoz de la PAH, José Luis González, en declaraciones a los medios.

Junto a esta misiva, presentarán escritos de personas afectadas que "el banco se quede la casa si quiere pero no persiga de por vida a la gente y los condene a una exclusión social que los marcará eternamente y que los va a tirar de la sociedad legalizada" o "que permita alquileres sociales".

González ha subrayado la importancia de evitar que la gente intente resolver el problema "individualmente de forma negativa". Se trata de un "problema colectivo". "Es un problema social y si el Gobierno y la banca no deciden atenderlo en global, estamos rompiendo las líneas de una sociedad democrática que permita a la gente vivir en dignidad".

Para el portavoz de la PAH, nuevos Reales Decretos del Gobierno que intentan atajar el problema "no sirven". Según datos del Ministerio de Economía, en el primer trimestre de aplicación del RD 6/2012, de Código de Buenas Prácticas de medidas para proteger a los deudores "solo" 278 solicitudes de afectados han sido resueltas, y de ellas, "el 81,3% han sido rechazadas porque entidad entiende que deudor no cumple condiciones requeridas", ha lamentado González.

Así, de las más de 360.000 ejecuciones hipotecarias que se han producido en España hasta ahora, ha habido 44 reestructuraciones y 8 daciones en pago.

"Tampoco el nuevo RD 27/2012 --de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios-- va a resolverlo" ha asegurado, ya que "habrá gente que no le tiren de su casa durante dos años pero muchísima gente que es excluida. "Los Reales Decretos se empeñan en determinar cuales son los colectivos vulnerables reduciendo extraordinariamente las personas afectadas", ha alertado.

A su entender, "personas afectas son las que no tienen dinero para comer y pagar la hipoteca. Hasta que no lleguemos ahí no estaremos dando solución al tema", ha sentenciado.

700.000 FIRMAS PARA LA ILP

Frente a esta situación, la PAH recoge firmas para llevar al Congreso una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con el objetivo de que se debatan tres "consignas de mínimos" que podrían dar salida a este tema: stop a los desahucios, dación en pago con carácter retroactivo y alquiler social de las viviendas que la banca tiene vacías.

Ya cuentan con más de las que necesitan. Tienen 700.000 firmas en todo el estado español --legalmente necesitan 500.000-- para llevar su propuesta al Parlamento, que se presentará el próximo 5 de febrero.

PARALIZADO UN DESAHUCIO EN PATRAIX

La PAH ha informado también de la paralización de un desahucio en el barrio de Patraix esta misma mañana. El lanzamiento de Olga, la mujer que reside en esta vivienda de Valencia, estaba previsto para este lunes a las 13.00 horas.

La joven, que trabaja fuera de la ciudad y encontró el papel con la publicación del desahucio en el BOE este fin de semana, ha acudido a primera hora a la Ciudad de la Justicia acompañada de miembros de la PAH para solicitar la paralización del lanzamiento acogiéndose al último Real Decreto de medidas urgentes para proteger a los deudores.

El juzgado de la dado 15 días para que entregue la documentación pertinente y mientras ha paralizado el desahucio.