Podem insta al PSPV a "forzar la dimisión" de Rodríguez como alcalde de Ontinyent porque no está "éticamente legitimado"

VALÈNCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Podem en Les Corts Valencianes, Antonio Estañ, ha instado al PSPV a "forzar la dimisión" del ya expresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, porque "si alguien no está legitimado para gestionar los recursos públicos, no lo está para una diputación ni para un ayuntamiento".

El también secretario general de la formación morada se ha manifestado en estos términos ante los medios de comunicación tras conocer la dimisión de Jorge Rodríguez como presidente de la corporación provincial tras haber sido detenido y puesto en libertad con cargos en el marco de la 'Operación Alquería' que investiga presuntas irregularidades en la contratación de personal directivo de Divalterra, empresa pública dependiente de la corporación provincial.

Poco después se ha hecho público que Rodríguez ha decidido delegar la alcaldía de Ontinyent en la primera teniente, Rebeca Torró, durante "el tiempo necesario para preparar su defensa", según han informado fuentes del consistorio.

Estañ ha explicado que su formación había exigido la dimisión de Rodríguez como presidente de la Diputación porque entendían "que su presencia ahí no tenía ningún tipo de sentido tras las informaciones que habían aparecido y que lanzaban un discurso de cierta tibieza con la corrupción". "Si bien ha dimitido como presidente, no lo ha hecho como alcalde, algo que no nos parece coherente. Si alguien entendemos que éticamente no está legitimado para gestionar los recursos públicos, no lo está ni para una diputación ni para un ayuntamiento", ha expresado.

Así, ha apuntado que los socialistas deben "forzar" la dimisión de Rodríguez como alcalde de Ontinyent y ha valorado que el hecho de que deje la presidencia de la corporación provincial pero no la alcaldía "es incoherente y muestra esa tibieza a la hora de tomar medidas, que el PSOE solo toma cuando no le queda otra alternativa".

Asimismo, también ha señalado que espera que "no vuelva a pasar lo mismo con las nuevas informaciones que han aparecido sobre Crespo Gomar, que vuelven a poner más evidencias encima de la mesa sobre la hipotética financiación irregular", en alusión a la información que publica este lunes El Mundo, que indica que la Agencia Tributaria ha cruzado datos y comprobado el pago de gastos electorales del PSPV en la campaña del año 2007 abonados por empresas a través de la agencia de publicad de Crespo Gomar y mediante facturas supuestamente falsas.

Estañ ha afirmado que "los portavoces del PSPV dijeron que en caso de confirmarse la financiación ilegal se tomarían medidas", pero "seguimos esperando esas medidas y la pelota vuelve a estar en el tejado del PSPV, que siempre llega tarde a la hora de afrontar casos de corrupción", ha criticado.

Entre las medidas que para Podem debería aplicar el PSPV se encuentran "auditar públicamente la financiación y cesar a los responsables políticos que siguen en activo". "En Benidorm, que es donde parece que el asunto está más claro, sigue habiendo un concejal y un diputado provincial", ha explicado Estañ, que también ha apuntado a José Ramón Tiller, trabajador de Crespo Gomar y exdiputado, quien "también ha estado relacionado con lo que ahora estamos viendo en la Diputación". "Esas dos personas al menos deberían ser cesadas", ha afirmado.

DIVALTERRA "DEBERÍA DISOLVERSE"

Por otro lado, el síndic de Podem ha indicado que su partido defiende que el nuevo gobierno de la Diputación "tenga claro qué hacer con Divalterra". "Debería disolverse respetando los derechos laborales", ha agregado. Ese nuevo equipo de gobierno de la institución provincial también debería "tener muy claro cuál es el papel de las diputaciones en el nuevo modelo administrativo de la Comunitat Valenciana", según Estañ.

"Pactamos en 2017 con el Consell debe haber un vaciamiento de las diputaciones. Evitar este funcionamiento clientelar sobre el que no ha bastado con echar al PP para que vuelva a reproducirse", ha señalado.