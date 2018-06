Podemos detecta "irregularidades importantes" en la votación para elegir al secretario general en València

Publicado 26/06/2018 15:45:51 CET

VALÈNCIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha detectado "irregularidades importantes" en la votación para elegir al secretario general de la formación en València y se ha puesto en marcha un equipo para realizar una auditoría para realizar comprobaciones y "llegar al fondo del asunto", según han informado a Europa Press fuentes de la Secretaría de Organización estatal y del partido en la Comunitat Valenciana.

"Se han detectado irregularidades importantes y se ha iniciado una auditoría con la participación de la dirección autonómica para llegar al fondo del asunto. Es un procedimiento perfectamente reglado y que garantiza la seguridad de las votaciones de Podemos", han indicado desde la Secretaría de Organización, que ha destacado la coordinación a nivel estatal y autonómico.

Desde Podem, han confirmado que se ha constituido este martes un equipo para "averiguar lo que ha pasado" y solucionar esta situación "a la mayor brevedad posible".

Los inscritos de Podem votaron del 11 al 18 de junio los secretarios generales de 48 localidades, tal y como informó el partido, aunque en el caso de Sant Vicent del Raspeig (Alicante) y de València apuntó que estaba "en proceso".

Este mismo lunes la diputada de Podem en el Congreso Àngela Ballester señalaba que el retraso en la publicación de los resultados del proceso de primarias en València se debe a "procedimientos técnicos normales", que sirven para aumentar su seguridad y mejorarlos "técnicamente", por lo que ha indicado que "en cualquier momento" los tendrán.

La diputada incidía en que no ha habido "ninguna impugnación", sino que se trata de un proceso técnico "normal" que realizan los auditores externos. "Es un proceso complejo, València no es el único caso que tiene este retraso. No hay nada detrás, más allá de cuestiones técnicas que explican este retraso. En cualquier momento tendremos respuesta y los resultados", aseguró.

En las primarias de València los aspirantes a liderar la formación son el actual secretario general, Jaime Paulino, el edil Berto Jaramillo, Consuelo Poveda y Vicente Ortuño.