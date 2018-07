PP vigilará el contenido del nuevo canal de la EMT para que "no se convierta en TeleGrezzi"

Publicado 12/07/2018 16:33:06 CET

El concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de València Alberto Mendoza ha mostrado sus dudas sobre el nuevo canal que se emitirá en las pantallas de los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), por lo que ha avanzado que su grupo estará "vigilante para que no se convierta en TeleGrezzi y sea utilizada para desinformar y adoctrinar a los usuarios".

"Conociendo a quien va a controlar esta televisión, Giuseppe Grezzi, mucho nos tememos que acabará convirtiéndose en un medio de comunicación muy poco institucional en el que la objetividad brille por su ausencia," ha indicado en un comunicado.

De este modo y para "evitar las tentaciones innatas que tiene Grezzi de manipulación", va a exigir que los contenidos del canal sean "totalmente informativos y que en su edición no participe ningún integrante político de la concejalía de Movilidad".

Igualmente, el edil 'popular' ha avanzado que presentará una iniciativa a la comisión de Desarrollo Urbano para que la EMT reporte a los miembros del consejo de administración un informe trimestral con los contenidos que se emitan por el canal. "No nos fiamos de que no esté controlado por Grezzi, el concejal más sectario y más radical del tripartito, que no ha tenido reparos en más de una ocasión en utilizar los actos institucionales del Ayuntamiento y de la EMT para promocionar sus ideas políticas", ha indicado.

Ha recordado que hay "antecedentes" que demuestran "la voluntad que tiene Grezzi por manipular a su favor a la opinión pública". En ese sentido, ha señalado que "no se pueda dejar pasar que ha aplicado la ley del silencio al consejo de administración de la EMT al negarnos el acceso a la información y al intentar que no conozcamos sus tejemanejes dentro de la empresa".

Mendoza ha defendido que la TV de la EMT se modernice y se amplíe sus prestaciones, pero ha reiterado que "este servicio público en las manos de Grezzi corre el riesgo de ser un instrumento de propaganda política de Compromís, en el que se emitan contenidos de alabanza a su gestión personal y del tripartito".