El PPCV acusa a Puig de "traicionar" a los valencianos con su "servilismo" a Sánchez por no ir al Senado

El portavoz de Economía del grupo 'popular' en Les Corts, Rubén Ibáñez, ha afirmado este martes que el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, "ha traicionado a los valencianos al anteponer el servilismo a (Pedro) Sánchez a los intereses de la Comunitat".

Ibáñez ha señalado que "la retirada de la solicitud de Puig para comparecer en el Senado sobre la necesidad de reformar el sistema de financiación es una vergüenza". "Demuestra que la batalla por la financiación era partidista. El PSPV exigía el máximo esfuerzo cuando estaba el PP en el Gobierno de España. Apenas un mes después de la llegada de Sánchez a la Moncloa ya no interesa", ha indicado el diputado del PPCV en un comunicado.

Ximo Puig, por su parte, ha asegurado este martes que no ha renunciado a comparecer en el Senado para hablar de la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana y ha acusado al PP de llevar a cabo "un ejercicio de enorme irresponsabilidad" por no dejarle hacerlo al contar con mayoría absoluta en esa cámara.

El portavoz de Economía del grupo 'popular' ha destacado "la diferencia entre el PPCV, que ha reclamado la mejora de la financiación con un Gobierno del PP y con el PSOE, y la de los socialistas valencianos, que ahora agachan la cabeza".

Ibáñez ha indicado que los valencianos "necesitan una reforma del sistema ya", y ha recordado que los trabajos "estaban muy avanzados". "No puede ser que las primeras palabras de Sánchez sean para decir que en lo que queda de legislatura no se podrá abordar el tema y que el PSPV, que además tiene la responsabilidad de Gobierno en la Comunitat Valenciana, asienta y no pase nada".

A juicio del diputado del PPCV, "el Botànic ha mantenido sus rencillas desde el principio de legislatura, pero ante la cercanía de las elecciones la relación se está crispando de forma agigantada".

"El cruce de acusaciones de ayer entre Compromís y PSPV es más una batalla por el voto que el interés real por abordar la mejora de la financiación", ha señalado Ibáñez, en referencia al hecho de que el senador de Compromís Carles Mulet asegurara este lunes que el jefe del Consell "retiró su solicitud de comparecencia meses después de haberlo pedido", algo que Puig ha negado hoy.

"Los valencianos son los verdaderos perjudicados por la retirada de la comparecencia de Puig en el Senado. Si el jefe del Consell no es capaz de alzar la voz está condenando a los valencianos a vivir en la invisibilidad", ha manifestado Ibáñez. El diputado ha indicado que el presidente del Gobierno valenciano "ha pasado de la pancarta al silencio absoluto, consumando una traición en toda regla a la Comunitat Valenciana".